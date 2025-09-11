Слизь улиток – эликсир молодости или бомба замедленного действия для кожи?
В последние месяцы в соцсетях набирает популярность необычный тренд: девушки выкладывают видео, где по их лицам ползают гигантские африканские улитки. По словам энтузиасток, слизь моллюсков якобы разглаживает морщины и омолаживает кожу. Однако специалисты предупреждают: эффект от таких процедур сомнителен, а вот риск для здоровья — вполне реальный.
Почему слизь улиток не работает так, как обещают
Кандидат медицинских наук, косметолог и дерматолог Наталия Гайдаш пояснила, что эффективность любой косметологической методики должна подтверждаться исследованиями.
"Прикладывать улиток к лицу и ждать, пока она там ползает и выделяет этот муцин — это абсолютно непродуктивная идея, которая мало того, что может вызвать аллергическую реакцию, в том числе, может приводить даже к химическому ожогу, непонятно откуда эти улитки. Они могут содержать в себе инфекционных агентов, которые прекрасно будут разноситься по лицу", — подчеркнула Наталия Гайдаш.
Эксперт отмечает: кожа человека защищена роговым слоем, который не пропускает посторонние вещества внутрь. Поэтому ни огуречные маски, ни улиточная слизь не оказывают глубинного воздействия.
Что такое муцин и где его найти
Слизь улиток действительно содержит муцин — вещество, включающее ферменты, коллаген, белки и витамины. Именно оно и стало основой многих косметических средств. Но получать муцин напрямую с помощью живых моллюсков не имеет смысла.
Готовые кремы и сыворотки с муцином проходят очистку, стандартизацию и проверку безопасности, чего нельзя сказать о "домашнем" методе с улитками.
В чём опасность такого ухода
Специалисты предупреждают, что подобные процедуры могут быть опасны:
- высок риск аллергии;
- возможны химические ожоги;
- улитки могут переносить инфекционные агенты.
Таким образом, улиточный массаж лица скорее маркетинговый миф, чем реальная косметология.
Три интересных факта
- Секрет улиток впервые начали использовать в Корее: на его основе создали целую линейку косметики, популярной во всём мире.
- В естественных условиях слизь помогает улиткам восстанавливать повреждённую раковину и защищаться от микробов.
- В 2013 году в Японии существовал салон, где "живые улитки" ползали по лицу клиентов, но услуга продержалась недолго из-за отсутствия доказанной эффективности.
