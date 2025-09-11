Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Own work by Alexis Lours is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:34

Слизь улиток – эликсир молодости или бомба замедленного действия для кожи?

Улитки вместо ботокса: дерматологи раскрыли правду об омоложении

В последние месяцы в соцсетях набирает популярность необычный тренд: девушки выкладывают видео, где по их лицам ползают гигантские африканские улитки. По словам энтузиасток, слизь моллюсков якобы разглаживает морщины и омолаживает кожу. Однако специалисты предупреждают: эффект от таких процедур сомнителен, а вот риск для здоровья — вполне реальный.

Почему слизь улиток не работает так, как обещают

Кандидат медицинских наук, косметолог и дерматолог Наталия Гайдаш пояснила, что эффективность любой косметологической методики должна подтверждаться исследованиями.

"Прикладывать улиток к лицу и ждать, пока она там ползает и выделяет этот муцин — это абсолютно непродуктивная идея, которая мало того, что может вызвать аллергическую реакцию, в том числе, может приводить даже к химическому ожогу, непонятно откуда эти улитки. Они могут содержать в себе инфекционных агентов, которые прекрасно будут разноситься по лицу", — подчеркнула Наталия Гайдаш.

Эксперт отмечает: кожа человека защищена роговым слоем, который не пропускает посторонние вещества внутрь. Поэтому ни огуречные маски, ни улиточная слизь не оказывают глубинного воздействия.

Что такое муцин и где его найти

Слизь улиток действительно содержит муцин — вещество, включающее ферменты, коллаген, белки и витамины. Именно оно и стало основой многих косметических средств. Но получать муцин напрямую с помощью живых моллюсков не имеет смысла.

Готовые кремы и сыворотки с муцином проходят очистку, стандартизацию и проверку безопасности, чего нельзя сказать о "домашнем" методе с улитками.

В чём опасность такого ухода

Специалисты предупреждают, что подобные процедуры могут быть опасны:

  • высок риск аллергии;
  • возможны химические ожоги;
  • улитки могут переносить инфекционные агенты.

Таким образом, улиточный массаж лица скорее маркетинговый миф, чем реальная косметология.

Три интересных факта

  1. Секрет улиток впервые начали использовать в Корее: на его основе создали целую линейку косметики, популярной во всём мире.
  2. В естественных условиях слизь помогает улиткам восстанавливать повреждённую раковину и защищаться от микробов.
  3. В 2013 году в Японии существовал салон, где "живые улитки" ползали по лицу клиентов, но услуга продержалась недолго из-за отсутствия доказанной эффективности.

