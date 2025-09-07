Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Улитки на капусте в огороде
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:32

Не тратьте деньги на химию: 5 копеечных средств для борьбы с улитками на рассаде

Мало что способно испортить настроение садовода так же сильно, как объеденные листья на рассаде, за которой ухаживали неделями. Виновники чаще всего действуют скрытно: улитки выходят ночью, оставляют слизистые дорожки и поврежденные растения, а утром садовод видит лишь последствия. Но справиться с ними можно с помощью простых средств, доступных каждому.

Кофейная гуща против улиток

Неожиданный, но очень действенный помощник — кофейная гуща. Её резкий запах и шероховатая структура отпугивают моллюсков. Достаточно рассыпать вокруг растений плотное кольцо, чтобы создать для них барьер.

Важно помнить: после дождя слой нужно обновлять, иначе появятся "дыры" в защите. Интересно, что кофе не только отпугивает вредителей, но и улучшает почву. Кофеин и органические кислоты делают грунт более рыхлым и насыщают его азотом, стимулируя рост культур.

Хвойные иголки как преграда

Если кофе в хозяйстве нет, помогут хвойные иголки. Колючий слой вокруг грядки действует как физическая преграда. Улитки стараются не соприкасаться с острыми краями и обходят растения стороной.

Горчица и её аромат

Ещё один простой вариант — сухая горчица. Порошок рассыпают по периметру грядки. Он вызывает у моллюсков раздражение и заставляет их искать другой путь. После полива аромат усиливается и дополнительно защищает посадки.

Древесная зола

Зола работает по тому же принципу, что и гуща. Щелочная среда и мелкие частицы прилипают к телам улиток, замедляют их и создают для них крайне неприятные условия. К тому же зола обогащает почву калием и кальцием.

Комбинация методов

Лучший эффект достигается при комбинировании разных средств. Например, чередование золы и кофейной гущи одновременно защищает растения и улучшает плодородие почвы.

Общий уход за участком

Не стоит забывать и о профилактике. Улитки любят укромные уголки, поэтому регулярная прополка сорняков и уборка садового мусора лишают их убежищ. Осмотр посадок помогает вовремя заметить новых "гостей" и не дать им расплодиться.

Таким образом, бороться с моллюсками можно без химии — достаточно вооружиться тем, что есть на кухне или в саду.

Три интересных факта

  1. Улитка за ночь способна преодолеть до 10 метров в поисках пищи.
  2. В Древнем Риме моллюсков считали деликатесом и специально разводили в "садках".
  3. Кофейная гуща используется в Японии как добавка в почву для выращивания овощей, так как улучшает её структуру.

