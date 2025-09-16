Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:32

Баланс вкуса и пользы: лучшие комбинации для здорового перекуса

Диетолог Винчи Цуи объяснила, почему перекусы важны для энергии и концентрации

Перекусы часто воспринимаются как нечто вредное или лишнее. Диетическая культура долгие годы внушала, что есть нужно только трижды в день, а любое "лишнее" питание — слабость. На деле же организму далеко не всегда хватает завтрака, обеда и ужина. Перекус помогает поддерживать энергию, концентрацию и настроение, но при этом ошибки в выборе и привычках могут свести пользу на нет.

Почему перекусы важны

Диетолог Винчи Цуи подчёркивает: голод между приёмами пищи абсолютно нормален. Отказ от перекусов часто приводит к перееданию за ужином и усталости в течение дня. По словам эксперта по питанию Эмили Ван Эк, большинство людей только выиграют, если добавят один-два перекуса в рацион.

Основные ошибки и как их избежать

1. Полный отказ от перекусов

Страх выйти за рамки "трёхразового питания" — наследие диетической культуры. Но организм может требовать еду в разное время. Если игнорировать сигналы, велик риск сорваться и съесть больше, чем нужно.

2. Чувство вины за выбор

Шоколадное печенье вместо яблока не делает вас "плохим человеком". "Все продукты имеют место в рационе, если есть их в умеренности", — напоминает Ван Эк.

3. Строгий запрет на еду вечером

Миф о том, что после 7 вечера есть вредно, не имеет научного подтверждения. Организм работает и ночью. Однако перекус за час до сна действительно может вызвать изжогу или нарушить сон, особенно если это кофе, цитрусовые или жирная пища. Оптимально — завершать приём еды за 2-3 часа до сна.

4. Игнорирование желаний

Заменять желаемое "что-то сладкое" на тарелку солёного попкорна бессмысленно: сытости и удовольствия не будет. Лучше найти баланс между полезностью и реальными желаниями.

5. Одни только углеводы

Чипсы или крекеры дают быстрый всплеск энергии, но вскоре голод возвращается. Решение — сочетать углеводы с белками, жирами или клетчаткой. Например, крекеры с сыром, фрукты с орехами, овощи с хумусом.

6. Случайные перекусы

Важно придерживаться интервала 3-4 часа между приёмами пищи. Это помогает избежать состояния "волчьего голода", когда выбор падает на первое попавшееся. Планируйте перекусы: возьмите орехи в дорогу или приготовьте контейнер с овощами.

7. Еда прямо из пакета

Легко не заметить, сколько съел, если не пересыпать продукт в тарелку. Лучше насыпать порцию и оценить, действительно ли вы сыты. Такой простой "чекпоинт" помогает избежать переедания.

8. Постоянное "подъедание"

Кто-то ест по чуть-чуть весь день и в итоге не получает полноценного приёма пищи. В такой схеме сложно покрыть потребность в питательных веществах, да и чувство насыщения теряется. Если нет возможности для больших приёмов пищи, стоит пересмотреть рацион с диетологом.

9. Подмена заботы о себе

Еда часто становится способом справиться со стрессом. "Иногда перекус — это попытка заменить отдых или поддержку", — объясняет Ван Эк. В такие моменты полезно спросить себя: "Хочу ли я действительно есть, или мне нужна пауза, сон, прогулка?" Осознанность помогает отделить физический голод от эмоционального.

Вывод

Перекусы могут быть частью здорового питания, если подходить к ним осознанно. Главное — прислушиваться к телу, не испытывать вины и находить баланс между вкусом и пользой.

