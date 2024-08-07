Учёные из Австралии обнаружили связь между частыми перекусами и снижением когнитивных способностей

Исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, показало, что частые перекусы замедляют работу мозга. Учёные из Университета Южной Австралии обнаружили, что люди, часто перекусывающие, справляются с когнитивными тестами хуже, чем те, кто питается регулярно.

Причинами таких результатов могут быть колебания уровня глюкозы в крови и несбалансированный режим питания, часто связанный с калорийными, но неполноценными продуктами. Эти факторы могут приводить к набору веса и негативно влиять на работу мозга.

Специалисты рекомендуют уделять больше внимания сбалансированному питанию, отдавая предпочтение продуктам с белками и клетчаткой, и быть осторожными с закусками, богатыми сахаром и углеводами.

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