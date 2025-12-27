Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Российская ракета
Российская ракета
© flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Спецоперация на Украине
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:31

Сначала тень в воздухе, потом огонь на земле: как Zala связала дроны, артиллерию и танки

Центральная группировка нанесла комбинированный удар по ВСУ на красноармейском направлении — Минобороны РФ

Комбинированный удар по позициям украинских формирований на красноармейском направлении СВО нанесли военнослужащие Центральной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив применение беспилотников, артиллерии и танковых подразделений в рамках единой огневой операции.

Работа разведки и передача данных

Как сообщили в военном ведомстве, ключевую роль в операции сыграла воздушная разведка. С применением разведывательного беспилотного летательного аппарата Zala операторы выявили районы сосредоточения живой силы, бронетехники, замаскированные огневые позиции, а также маршруты передвижения подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения.

"В ходе воздушной разведки местности с применением разведывательного БПЛА Zala операторы расчета выявили районы скопления живой силы, бронетехники, замаскированные огневые позиции, а также маршруты передвижения разрозненных групп формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Удар по выявленным целям

Полученные разведданные были оперативно переданы артиллерийским и танковым подразделениям, а также расчетам ударных FPV-дронов войск беспилотных систем. По данным ведомства, огневое поражение по выявленным целям было нанесено незамедлительно, что позволило поразить пехоту, бронетехнику и укрепленные позиции противника.

В Минобороны подчеркнули, что действия различных подразделений были скоординированы и проводились в рамках единого плана боевой работы на направлении.

Возможности БПЛА Zala

Отдельно в ведомстве отметили технические характеристики беспилотников Zala. Их дальность полета и продолжительность работы позволяют операторам вести круглосуточную разведку местности, в том числе в глубоком тылу противника.

Это обеспечивает постоянное обновление разведывательной информации и повышает эффективность огневого поражения по выявленным целям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отключения электроэнергии зафиксировали в Днепропетровской области — Минэнерго Украины 20.12.2025 в 12:11
Графики отключений становятся реальностью: Украина сталкивается с хроническим дефицитом энергии

В нескольких областях Украины вновь отключили электричество, а власти предупреждают, что перебои со светом могут сохраняться всю зиму.

Читать полностью » Артиллеристы 6-й армии нанесли удар по ВСУ с снарядом За Арину – ТАСС 20.12.2025 в 8:00
Символичная надпись За Арину: артиллерийский удар стал ответом на трагедию в Севастополе

Артиллеристы 6-й армии группировки "Север" уничтожили цель ВСУ с снарядом "За Арину" в ответ на гибель 15-летней девочки из Севастополя.

Читать полностью » Число дезертиров в ВСУ превысило 200 тысяч человек – Андрей Марочко 20.12.2025 в 3:51
Бегут сотнями тысяч: в ВСУ нарастает процесс, который уже невозможно остановить

Эксперт заявил о стремительном росте дезертирства в ВСУ, отметив, что процесс приобрёл массовый характер и уже выходит из-под контроля.

Читать полностью » Путин допустил обсуждение безопасности на выборах на Украине 19.12.2025 в 16:42
Выборы на Украине упёрлись в безопасность: Путин заявил, что Москва слышит сигналы Киева

Президент Путин указал на важные требования Киевского руководства к Западу относительно защиты выборов в программе "Итоги года". Узнайте все детали!

Читать полностью » Россия готова прекратить боевые действия немедленно — Владимир Путин 19.12.2025 в 15:08
Мир возможен уже сегодня: дальше всё упирается в шаг, который ждут за пределами России

Путин на Прямой линии заявил о готовности немедленно прекратить боевые действия, назвав условия и резко высказавшись о позиции Запада.

Читать полностью » Путин назвал некорректными слова об отклонении предложений Трампа 19.12.2025 в 14:00
Переговоры в Анкоридже получили другое прочтение: Путин назвал разговоры об "отклонении" плана Трампа некорректными

Путин раскрыл детали переговоров с Трампом в Анкоридже, подтвердив, что быстро согласился с его предложениями, направленными на мир в Украине.

Читать полностью » Зеленский назван талантливым артистом без иронии — Владимир Путин президент РФ 19.12.2025 в 12:37
Похвала, которая режет слух: признание таланта Зеленского столкнулось с подозрительным фоном

Неожиданная реплика Владимира Путина о Зеленском и обсуждение сомнительного видео создали редкий контраст между личной оценкой и медиаповесткой.

Читать полностью » Красный Лиман будет взят в ближайшее время — Владимир Путин 19.12.2025 в 12:22
Фронт сдвигается на запад: Красный Лиман на пороге взятия, Константиновка — следующая

Заявления Владимира Путина о ходе боевых действий задали жёсткий вектор развития событий и обозначили ближайшие ориентиры без деталей и компромиссов.

Читать полностью »

Новости
Общество
Максимальные декретные выплаты в 2026 году превысят 1,3 млн рублей — ТАСС
Происшествия
Автомобиль с пассажирами провалился под лёд реки Лены в Якутске — МЧС
ЮФО
В Краснодарском крае зафиксировали 414 ДТП с пьяными водителями за 11 месяцев — ГАИ
Садоводство
При поливе алоэ важно учитывать тип горшка, сообщили агрономы — Malatec
Садоводство
Свежая травяная мульча удерживает воду и провоцирует гниль — DR
Питомцы
Кот смотрит в стену из-за звуков за ней — ветеринар
Красота и здоровье
Лёгкий старт новогоднего ужина помогает избежать тяжести в желудке — Николай Миллер
Красота и здоровье
Небольшие порции на новогоднем столе снижают риск переедания — эндокринолог Виктория Садовская
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet