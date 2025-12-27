Сначала тень в воздухе, потом огонь на земле: как Zala связала дроны, артиллерию и танки

Комбинированный удар по позициям украинских формирований на красноармейском направлении СВО нанесли военнослужащие Центральной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив применение беспилотников, артиллерии и танковых подразделений в рамках единой огневой операции.

Работа разведки и передача данных

Как сообщили в военном ведомстве, ключевую роль в операции сыграла воздушная разведка. С применением разведывательного беспилотного летательного аппарата Zala операторы выявили районы сосредоточения живой силы, бронетехники, замаскированные огневые позиции, а также маршруты передвижения подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения.

"В ходе воздушной разведки местности с применением разведывательного БПЛА Zala операторы расчета выявили районы скопления живой силы, бронетехники, замаскированные огневые позиции, а также маршруты передвижения разрозненных групп формирований ВСУ на линии боевого соприкосновения", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Удар по выявленным целям

Полученные разведданные были оперативно переданы артиллерийским и танковым подразделениям, а также расчетам ударных FPV-дронов войск беспилотных систем. По данным ведомства, огневое поражение по выявленным целям было нанесено незамедлительно, что позволило поразить пехоту, бронетехнику и укрепленные позиции противника.

В Минобороны подчеркнули, что действия различных подразделений были скоординированы и проводились в рамках единого плана боевой работы на направлении.

Возможности БПЛА Zala

Отдельно в ведомстве отметили технические характеристики беспилотников Zala. Их дальность полета и продолжительность работы позволяют операторам вести круглосуточную разведку местности, в том числе в глубоком тылу противника.

Это обеспечивает постоянное обновление разведывательной информации и повышает эффективность огневого поражения по выявленным целям.