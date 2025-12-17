Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Беспилотник
Беспилотник
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:35

Сначала пропала связь, потом броня: как дроны лишили противника управления

FPV-дроны ВДВ уничтожили САУ и БТР М113 в Запорожской области — Минобороны РФ

Удары по технике и пунктам управления в Запорожской области продолжают менять оперативную обстановку на линии соприкосновения. Об этом сообщает Министерство обороны России, подводя итоги работы подразделений беспилотных систем в зоне ответственности группировки войск "Днепр".

Поражённые цели и район действий

Расчёты войск беспилотных систем ВДВ выявили и уничтожили несколько единиц техники и объектов ВСУ в Запорожской области. По данным военного ведомства, под удар попали самоходная артиллерийская установка, пикап с живой силой, а также бронетранспортёр М113 американского производства.

Цели были обнаружены на основе разведывательной информации. После подтверждения координат операторы приступили к поражению объектов, действуя в кратчайшие сроки и без привлечения дополнительных средств огневой поддержки.

Применение FPV-дронов

Ключевую роль в операции сыграли ударные FPV-дроны, управляемые по оптоволоконным каналам связи. Такая схема управления позволяет сохранять устойчивый контроль над аппаратом и снижает риски радиоэлектронного подавления.

В сообщении Минобороны подчёркивается, что помимо бронетехники были уничтожены антенны-ретрансляторы сигнала пунктов управления БПЛА, что ограничило возможности противника по применению беспилотников в данном районе.

"В зоне ответственности группировки войск "Днепр" расчеты беспилотных систем ВДВ эффективно уничтожают объекты противника. На основе данных, полученных разведкой, были выявлены и своевременно поражены самоходная артиллерийская установка, пикап с личным составом, БТР М113 американского производства, а также антенны-ретрансляторы сигнала пунктов управления БПЛА. Огневое поражение заданных целей было оперативно и точно выполнено операторами ударных FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным каналам связи", — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Тактические последствия

По оценке военного ведомства, действия подразделений беспилотных систем ВДВ привели к срыву ротации подразделений противника на данном участке. Потери техники и средств управления снизили возможности ВСУ по манёвру и координации.

В Минобороны отмечают, что подобные операции позволяют последовательно ослаблять боевой потенциал противника, нарушая логистику и управление без масштабного вовлечения тяжёлых средств поражения.

Читайте также

В Офисе Зеленского отвергли готовность к территориальным уступкам по Донбассу 12.12.2025 в 13:44
Буферная зона оказалась теорией: в Киеве уточнили слова о демилитаризации Донбасса

В офисе Зеленского пояснили, что разговоры о демилитаризованной зоне носят теоретический характер и не означают согласия Киева на территориальные уступки.

Читать полностью » Помощник главы РФ Ушаков отверг идею референдума по Донбассу со стороны Зеленского 12.12.2025 в 13:24
Референдум не нужен: в Москве напомнили, чей Донбасс по Конституции России

В Кремле жёстко отреагировали на идею референдума по Донбассу, напомнив о конституционном статусе региона и закрытости вопроса для обсуждений.

Читать полностью » Картаполов считает, что Киев рассчитывает на продолжение финансирования от Европы — ТАСС 12.12.2025 в 4:00
Информационный фронт как спасательный круг: почему украинское руководство делает ставку на выгодную картину боевых действий

Андрей Картаполов заявил, что Киев искажает данные о ситуации на фронте, стремясь сохранить власть и добиться дополнительного финансирования от Европы.

Читать полностью » 11-я гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ продолжила боевую задачу после атаки дрона — ТАСС 11.12.2025 в 5:11
Реальные герои войны: как бойцы ВДВ продолжили операцию, потеряв всё вооружение и связь

Бойцы ВДВ продолжили операцию после атаки дрона, несмотря на потерю связи и оружия. Стрелок бригады Мартин ликвидировал четверых бойцов ВСУ.

Читать полностью » Украина переживает удары по энергетическим и военно-промышленным объектам — Рамзан Кадыров 06.12.2025 в 16:34
60 целей поражено: как массированные удары Чечни ломают ключевую инфраструктуру Украины

В ответ на атаку в Грозном Рамзан Кадыров сообщил о массированных ударах по ключевым объектам Украины. В чем заключаются масштабы ущерба и последствия?

Читать полностью » Молдавия запросила аварийную помощь от Румынии из-за перегрузки межсистемных линий — «Молдэлектрика» 06.12.2025 в 16:34
Молдавия на грани энергетического кризиса: Румыния приходит на помощь после атак по Украине

Молдавия экстренно запросила поставки электроэнергии у Румынии после атак на энергосистему Украины. Ожидается, что ситуация будет стабилизироваться благодаря аварийной помощи.

Читать полностью » Воздушная тревога и перебои с электроснабжением в Одесской области после инцидента на энергетическом объекте 06.12.2025 в 10:47
Украина в тени: как взрывы и повреждения энергетических объектов парализуют электроснабжение и теплоснабжение

В Одесской области поврежден энергетический объект, что привело к сбоям в электроснабжении и объявлению воздушной тревоги. Что происходит в Украине?

Читать полностью » Бородай: Зеленский спрятал Ермака на фронте от следствия по делу о коррупции 02.12.2025 в 5:58
Как война стала лучшим укрытием для Ермака: тайна за отставкой главы офиса президента

Скандал с коррупцией в Украине привел к отставке Андрея Ермака, который, по мнению экспертов, был отправлен на фронт для укрытия от следствия.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
В мире под угрозой исчезновения находятся более 44 тысяч видов — Science Times
Спорт и фитнес
Мышцы перестают расти при работе с одинаковой нагрузкой — The Conversation
Садоводство
Зимний вереск цветёт розовыми и белыми цветками — садоводы
ДФО
Школьники Камчатки будут сдавать меньше экзаменов для поступления в колледжи — Омарова
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Курил — сейсмологи
Экономика
Использование резервов РФ подрывает доверие к финансовой системе ЕС — Дмитриев
ДФО
МЧС ограничило движение на 80 километрах региональной трассы
Наука
Геологи нашли под Бермудами необычный слой пород между корой и мантией — Geophysical Research Letters
