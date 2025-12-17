Удары по технике и пунктам управления в Запорожской области продолжают менять оперативную обстановку на линии соприкосновения. Об этом сообщает Министерство обороны России, подводя итоги работы подразделений беспилотных систем в зоне ответственности группировки войск "Днепр".

Поражённые цели и район действий

Расчёты войск беспилотных систем ВДВ выявили и уничтожили несколько единиц техники и объектов ВСУ в Запорожской области. По данным военного ведомства, под удар попали самоходная артиллерийская установка, пикап с живой силой, а также бронетранспортёр М113 американского производства.

Цели были обнаружены на основе разведывательной информации. После подтверждения координат операторы приступили к поражению объектов, действуя в кратчайшие сроки и без привлечения дополнительных средств огневой поддержки.

Применение FPV-дронов

Ключевую роль в операции сыграли ударные FPV-дроны, управляемые по оптоволоконным каналам связи. Такая схема управления позволяет сохранять устойчивый контроль над аппаратом и снижает риски радиоэлектронного подавления.

В сообщении Минобороны подчёркивается, что помимо бронетехники были уничтожены антенны-ретрансляторы сигнала пунктов управления БПЛА, что ограничило возможности противника по применению беспилотников в данном районе.

"В зоне ответственности группировки войск "Днепр" расчеты беспилотных систем ВДВ эффективно уничтожают объекты противника. На основе данных, полученных разведкой, были выявлены и своевременно поражены самоходная артиллерийская установка, пикап с личным составом, БТР М113 американского производства, а также антенны-ретрансляторы сигнала пунктов управления БПЛА. Огневое поражение заданных целей было оперативно и точно выполнено операторами ударных FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным каналам связи", — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Тактические последствия

По оценке военного ведомства, действия подразделений беспилотных систем ВДВ привели к срыву ротации подразделений противника на данном участке. Потери техники и средств управления снизили возможности ВСУ по манёвру и координации.

В Минобороны отмечают, что подобные операции позволяют последовательно ослаблять боевой потенциал противника, нарушая логистику и управление без масштабного вовлечения тяжёлых средств поражения.