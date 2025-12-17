Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:31

Сначала перевод, потом полный контроль: схема, из-за которой пенсионерка потеряла почти миллион

Пенсионерка в Южно-Сахалинске перевела мошенникам 880 тысяч рублей — ДР-РОСС

Даже осведомлённость о мошеннических схемах не всегда спасает от обмана, если преступники действуют настойчиво и используют психологическое давление. В Южно-Сахалинске пенсионерка лишилась крупной суммы после разговора с неизвестными, которые представились сотрудниками службы доставки. Об этом сообщает издание "ДР-РОСС".

Как развивалась мошенническая схема

Инцидент произошёл 15 декабря. 66-летней жительнице Южно-Сахалинска позвонили неизвестные и убедили её в необходимости срочно оплатить якобы ожидаемую посылку. Злоумышленники настаивали на быстром переводе средств, создавая ощущение неотложности и не оставляя времени на проверку информации.

Следуя полученным инструкциям, женщина перевела через банкомат 350 тысяч рублей на указанный ей сторонний счёт. На этом мошенники не остановились и продолжили общение, постепенно усиливая контроль над ситуацией и действиями потерпевшей.

Контроль над телефоном и списание средств

После первого перевода злоумышленники уговорили пенсионерку установить приложение для видеосвязи с функцией демонстрации экрана. В ходе видеозвонка они получили полный доступ к её смартфону, включая банковские приложения и данные карты.

Используя этот доступ, преступники списали со счёта женщины ещё 530 869 рублей, объяснив операцию необходимостью оплаты неких "товаров". Общий ущерб составил 880 869 рублей. Как отмечается, потерпевшая была осведомлена о различных видах мошенничества, однако тщательно продуманная схема и давление со стороны неизвестных сыграли свою роль.

Реакция правоохранительных органов

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое в крупном размере. Правоохранительные органы устанавливают личности злоумышленников и обстоятельства движения денежных средств.

В полиции Сахалинской области подчёркивают, что подобные преступления всё чаще совершаются с использованием удалённого доступа к телефонам и банковским приложениям. Именно установка программ по указанию неизвестных становится ключевым этапом, после которого контроль над финансами фактически теряется.

Предупреждения для граждан

Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность. Не следует доверять звонкам и сообщениям о "посылках" и иных срочных платежах, требующих немедленного перевода денег. Любую информацию рекомендуется проверять исключительно через официальные сайты почтовых служб и банков.

Особо подчёркивается недопустимость установки приложений по указанию незнакомцев и входа в мобильный банк под их руководством. В случае подозрительных требований необходимо сразу прекращать общение и самостоятельно связываться с банком по номеру, указанному на карте, а также сообщать о случившемся в полицию.

