Сначала люди, потом туристы: принцип, который меняет облик Владивостока

Развитие общественных пространств Владивостока должно начинаться с потребностей самих жителей, а туристическая привлекательность города станет естественным следствием качественной городской среды. Такой подход, по мнению бизнеса и меценатов, уже начинает давать ощутимые результаты. Об этом корреспонденту ИА PrimaMedia рассказал совладелец группы компаний DNS Дмитрий Алексеев, комментируя изменения в благоустройстве города и планы по развитию прибрежных территорий.

Городская среда как единая система

За последние годы Владивосток заметно продвинулся в формировании комфортной городской среды. По оценке Алексеева, подход к благоустройству стал более системным и последовательным. Общественные пространства всё чаще перестают быть разрозненными проектами и начинают складываться в единую концепцию развития города.

Особую роль в этом процессе играет обновление прибрежных зон. Набережная Спортивной гавани, по его словам, уже стала одним из самых востребованных мест отдыха и досуга горожан, что говорит о правильности выбранного вектора.

Парки и набережные — для горожан

Среди перспективных направлений развития Алексеев выделяет парк Минного городка. Он считает, что со временем эта территория может занять центральное место в городской жизни и стать одним из ключевых общественных пространств Владивостока.

При этом меценат подчёркивает, что в основе всех решений должны лежать интересы жителей. Туристическая привлекательность, по его мнению, формируется не за счёт специальных "витринных" проектов, а через повседневную атмосферу города и качество среды.

"Именно такой подход должен лежать в основе работы городских служб и программ благоустройства, тогда как туристический эффект становится его логичным следствием", — подчёркивает совладелец группы компаний DNS Дмитрий Алексеев.

Море в городе и пляж Патрокл

Отдельно Алексеев обращает внимание на противоречие, характерное для Владивостока. Несмотря на статус приморского города, возможности полноценного отдыха у моря в его черте остаются ограниченными. По его мнению, развитие пляжной инфраструктуры должно стать одним из приоритетов городской политики.

Именно в этом ключе сегодня рассматривается территория пляжа Патрокл. Там уже началась подготовительная работа, которая показала высокий интерес со стороны жителей.

"Мы только начали создавать первые прототипы и сразу увидели очень высокую активность и вовлечённость горожан. Интерес к этим пространствам оказался значительно выше наших ожиданий. Полноценная реконструкция пляжа запланирована, и мы постараемся завершить основные работы к следующему купальному сезону", — рассказал Дмитрий Алексеев.

Основа для дальнейшего развития

В текущем году на Патрокле была проведена масштабная работа по наведению порядка. Специалисты очистили акваторию, привели в порядок дно бухты, демонтировали старые пирсы и устранили последствия многолетней хозяйственной деятельности. По мнению Алексеева, именно такой этап является необходимым фундаментом для создания полноценного городского пляжа.

Отдельную роль в развитии общественных территорий он отводит урбанистам, архитекторам и дизайнерам. Их задача — спроектировать пространства так, чтобы разные сценарии использования не мешали друг другу, а гармонично сочетались. Такой подход, считает он, делает городские территории одновременно комфортными и функциональными.