Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Смузи для завтрака: 5 сочетаний на каждый день
Смузи для завтрака: 5 сочетаний на каждый день
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:11

Был пляжный коктейль, стал суперфуд: как смузи покорил весь мир

Что такое смузи и из чего его готовят — состав, польза и варианты для разных целей

Смузи (от англ. smoothie — "гладкий", "мягкий") — это густой, однородный напиток, приготовленный в блендере из фруктов, овощей и других полезных ингредиентов. Он отличается приятной кремовой текстурой, высокой пищевой ценностью и ярким вкусом.

Изначально смузи появился в Бразилии в 1960-х годах как альтернатива газировкам и алкогольным напиткам. Тогда на пляжах предлагали смесь льда, свежих фруктов и сока. Позже смузи распространились по США, Европе и стали популярны в России — уже с добавлением йогурта, кефира и других молочных продуктов.

Из чего делают смузи?

Смузи легко адаптировать под любые цели — от завтрака до перекуса после тренировки. Основу чаще всего составляют:

  • Фрукты и ягоды — банан, клубника, черника, ананас, манго, яблоко;
  • Овощи и зелень — шпинат, капуста кейл, сельдерей, свекла, морковь, огурец;
  • Жидкие ингредиенты — вода, кокосовая вода, коровье или растительное молоко, сок, кефир, йогурт.

Для усиления вкуса и пользы добавляют:

  • орехи и семена (чиа, лен, грецкий орех);
  • овсяные хлопья, протеин, арахисовую пасту;
  • натуральные подсластители — мёд, кленовый сироп;
  • специи — корицу, имбирь, ваниль;
  • суперфуды — спирулину, матча, асаи.

Чем полезен смузи?

  • Обогащает рацион витаминами, клетчаткой и антиоксидантами;
  • Удобен как полноценный перекус или лёгкий завтрак;
  • Помогает контролировать аппетит и поддерживать энергию;
  • Поддерживает пищеварение и работу кишечника;
  • Может быть как освежающим, так и согревающим — в зависимости от ингредиентов.

Когда и зачем пить смузи?

  • Утром — он придаёт заряд бодрости, помогает проснуться и "запустить" пищеварение.
  • После тренировки — смузи с протеином помогает восстановить силы и насытить мышцы.
  • В жару — охлаждающий фруктовый смузи со льдом прекрасно утоляет жажду.
  • В сезон простуд — ягоды, цитрусовые и мёд укрепляют иммунитет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подчеревок назван лучшим мясом для сочного шашлыка сегодня в 14:22

Хотите идеальный шашлык? Забудьте про маринад на ночь и возьмите этот отруб

Узнайте, как подчеревок может сделать ваш шашлык идеальным. Эта ароматная свиная брюшина гарантирует сочность и хрустящую корочку.

Читать полностью » Как приготовить морковный бисквит: пошаговая инструкция сегодня в 13:59

Морковный торт без лишних затрат: бюджетный рецепт с изысканным вкусом

Воздушный морковный бисквит — идеальная основа для торта! Простой рецепт, минимум ингредиентов, максимум вкуса. Удивите гостей нежным десертом с карамельными нотками.

Читать полностью » Повар рекомендует рецепт турецкого мокрого шоколадного кекса с какао сегодня в 13:51

Вам придётся спрятать его от семьи: рецепт турецкого кекса, который исчезает за вечер

Узнайте, как приготовить влажный и ароматный турецкий шоколадный кекс с уникальной пропиткой. Простые ингредиенты и пошаговая инструкция ждут вас.

Читать полностью » Как приготовить запеканку из мяса и грибов: советы кулинаров сегодня в 12:48

Тепло домашнего очага: как простое блюдо объединяет семью за столом

Хотите сочное мясо с грибами, томатами и сыром без лишних хлопот? Этот рецепт — идеальный вариант: минимум ингредиентов, максимум вкуса. Запекается в духовке и покоряет с первого кусочка!

Читать полностью » Вишнёвый ликёр в домашних условиях: рецепт с водкой и сахаром сегодня в 12:02

Дешевле магазинного в 5 раз: рецепт вишнёвого ликёра без переплат

Узнайте, как легко и быстро приготовить вишневый ликер в домашних условиях! Этот сладкий напиток удивит ваших гостей и украсит любой праздник.

Читать полностью » Повар рекомендует рецепт рогаликов с повидлом из песочного теста сегодня в 11:45

Духовка только нагрелась, а семья уже ждёт: ароматные рогалики из простых продуктов

Нежные, рассыпчатые рогалики с повидлом — простое и вкусное угощение для всей семьи. Готовятся быстро, а исчезают ещё быстрее! Попробуйте этот рецепт — и чаепитие станет ещё уютнее.

Читать полностью » Шницель из свинины в духовке: время и температура запекания сегодня в 11:04

Вкус детства: шницель из свинины, который вернёт вас в беззаботные дни

Узнайте, как приготовить шницель из свинины в духовке — это просто, вкусно и полезно! Пошаговый рецепт с советами для идеального результата.

Читать полностью » Домашний мармелад без сахара: преимущества и процесс приготовления сегодня в 10:43

Как заменить магазинные сладости на домашний мармелад без сахара

Как приготовить мармелад без сахара, который понравится даже детям? Простой рецепт с фруктами и желатином — вкусно, полезно и без лишних калорий!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Удивительные факты о гвоздике: как она влияет на интимную жизнь мужчины
Наука и технологии

Собаки ледникового периода питались сырой рыбой и мясом медведя
Наука и технологии

Генетический анализ показал происхождение жителя Древнего Египта
Наука и технологии

Исследование: детские погребения с охрой и бусинами в Патагонии датированы 11 000 лет
Туризм

Фитнес-тренер из Великобритании раскритиковал отдых на Бали после двух месяцев проживания
Культура и шоу-бизнес

Пользователи TikTok сравнили Юру Борисова с Куртом Кобейном
Авто и мото

Toyota представила обновлённый хэтчбек Aygo X 2025 с гибридным мотором
Спорт и фитнес

Учёные из Университета Юты объяснили, как обезвоживание влияет на усталость после тренировок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru