Был пляжный коктейль, стал суперфуд: как смузи покорил весь мир

Смузи (от англ. smoothie — "гладкий", "мягкий") — это густой, однородный напиток, приготовленный в блендере из фруктов, овощей и других полезных ингредиентов. Он отличается приятной кремовой текстурой, высокой пищевой ценностью и ярким вкусом.

Изначально смузи появился в Бразилии в 1960-х годах как альтернатива газировкам и алкогольным напиткам. Тогда на пляжах предлагали смесь льда, свежих фруктов и сока. Позже смузи распространились по США, Европе и стали популярны в России — уже с добавлением йогурта, кефира и других молочных продуктов.

Из чего делают смузи?

Смузи легко адаптировать под любые цели — от завтрака до перекуса после тренировки. Основу чаще всего составляют:

Фрукты и ягоды — банан, клубника, черника, ананас, манго, яблоко;

Овощи и зелень — шпинат, капуста кейл, сельдерей, свекла, морковь, огурец;

Жидкие ингредиенты — вода, кокосовая вода, коровье или растительное молоко, сок, кефир, йогурт.

Для усиления вкуса и пользы добавляют:

орехи и семена (чиа, лен, грецкий орех);

овсяные хлопья, протеин, арахисовую пасту;

натуральные подсластители — мёд, кленовый сироп;

специи — корицу, имбирь, ваниль;

суперфуды — спирулину, матча, асаи.

Чем полезен смузи?

Обогащает рацион витаминами, клетчаткой и антиоксидантами;

Удобен как полноценный перекус или лёгкий завтрак;

Помогает контролировать аппетит и поддерживать энергию;

Поддерживает пищеварение и работу кишечника;

Может быть как освежающим, так и согревающим — в зависимости от ингредиентов.

Когда и зачем пить смузи?