Был пляжный коктейль, стал суперфуд: как смузи покорил весь мир
Смузи (от англ. smoothie — "гладкий", "мягкий") — это густой, однородный напиток, приготовленный в блендере из фруктов, овощей и других полезных ингредиентов. Он отличается приятной кремовой текстурой, высокой пищевой ценностью и ярким вкусом.
Изначально смузи появился в Бразилии в 1960-х годах как альтернатива газировкам и алкогольным напиткам. Тогда на пляжах предлагали смесь льда, свежих фруктов и сока. Позже смузи распространились по США, Европе и стали популярны в России — уже с добавлением йогурта, кефира и других молочных продуктов.
Из чего делают смузи?
Смузи легко адаптировать под любые цели — от завтрака до перекуса после тренировки. Основу чаще всего составляют:
- Фрукты и ягоды — банан, клубника, черника, ананас, манго, яблоко;
- Овощи и зелень — шпинат, капуста кейл, сельдерей, свекла, морковь, огурец;
- Жидкие ингредиенты — вода, кокосовая вода, коровье или растительное молоко, сок, кефир, йогурт.
Для усиления вкуса и пользы добавляют:
- орехи и семена (чиа, лен, грецкий орех);
- овсяные хлопья, протеин, арахисовую пасту;
- натуральные подсластители — мёд, кленовый сироп;
- специи — корицу, имбирь, ваниль;
- суперфуды — спирулину, матча, асаи.
Чем полезен смузи?
- Обогащает рацион витаминами, клетчаткой и антиоксидантами;
- Удобен как полноценный перекус или лёгкий завтрак;
- Помогает контролировать аппетит и поддерживать энергию;
- Поддерживает пищеварение и работу кишечника;
- Может быть как освежающим, так и согревающим — в зависимости от ингредиентов.
Когда и зачем пить смузи?
- Утром — он придаёт заряд бодрости, помогает проснуться и "запустить" пищеварение.
- После тренировки — смузи с протеином помогает восстановить силы и насытить мышцы.
- В жару — охлаждающий фруктовый смузи со льдом прекрасно утоляет жажду.
- В сезон простуд — ягоды, цитрусовые и мёд укрепляют иммунитет.
