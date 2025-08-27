Вместо аплодисментов получил дело: россиянин хотел провести золото тайком, но попался на таможне

Федеральная таможенная служба сообщила о случае в аэропорту Грозного: россиянин попытался провезти из Дубая ювелирные украшения, спрятав их в обуви, и теперь рискует выплатить миллионный штраф.

Как нашли тайник

Таможенники с помощью ручного металлодетектора обнаружили под стельками его ботинок два золотых кольца и браслет. Общая стоимость изделий составила около 500 тысяч рублей.

По данным ФТС, мужчина рассчитывал скрыть украшения от досмотра и таким образом избежать уплаты пошлин. Позже он признался, что вез их в подарок жене.

Что показала экспертиза

Специалисты установили: украшения изготовлены из золота 750-й пробы и относятся к новым изделиям. Все драгоценности изъяли.

Возможное наказание

В отношении пассажира возбудили дело по статье о сокрытии товаров от таможенного контроля. Закон предусматривает штраф в размере от половины до трёхкратной стоимости предметов. Таким образом, сумма взыскания может превысить миллион рублей.

Итог

Попытка привезти "сюрприз" для семьи обернулась для россиянина проблемами с законом: подарки не дошли до адресата, а впереди его ждёт серьёзное разбирательство.