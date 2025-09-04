Змеи, пантеры и единороги: в Шереметьево обнаружили странный багаж туриста из Пекина
На московской таможне предотвратили крупную попытку контрабанды. В Шереметьево задержали 42-летнего иностранного туриста, прилетевшего рейсом из Пекина.
Как всё произошло
Пассажир прошёл через "зелёный коридор", но был остановлен для выборочного досмотра. Сканирование ручной клади выявило дорогие, но незадекларированные украшения:
-
наручные часы Longines,
-
ожерелье Tiffany&Co в виде змеи,
-
кольцо BVLGARI.
Но на этом находки не закончились. При дополнительной проверке металлоискатель "сдал" пассажира: под одеждой у него оказались спрятаны новые украшения — колье с головой жирафа и пантеры, а также браслет с единорогом Cartier. Всего изъяли пять изделий.
Личное пользование или попытка обмана?
Задержанный настаивал, что вез всё исключительно для себя. Однако экспертиза внесла ясность:
-
изделия оказались качественными репликами,
-
они изготовлены из золотосодержащих и серебряных сплавов,
-
камни — искусственные изумруды.
Последствия
Несмотря на то, что украшения оказались подделками, дело оказалось серьёзным. В отношении туриста возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.
Санкции этой статьи суровы: до 5 лет лишения свободы либо штраф до 1 млн рублей.
