Змеи, пантеры и единороги: в Шереметьево обнаружили странный багаж туриста из Пекина

На московской таможне предотвратили крупную попытку контрабанды. В Шереметьево задержали 42-летнего иностранного туриста, прилетевшего рейсом из Пекина.

Как всё произошло

Пассажир прошёл через "зелёный коридор", но был остановлен для выборочного досмотра. Сканирование ручной клади выявило дорогие, но незадекларированные украшения:

наручные часы Longines ,

ожерелье Tiffany&Co в виде змеи,

кольцо BVLGARI.

Но на этом находки не закончились. При дополнительной проверке металлоискатель "сдал" пассажира: под одеждой у него оказались спрятаны новые украшения — колье с головой жирафа и пантеры, а также браслет с единорогом Cartier. Всего изъяли пять изделий.

Личное пользование или попытка обмана?

Задержанный настаивал, что вез всё исключительно для себя. Однако экспертиза внесла ясность:

изделия оказались качественными репликами ,

они изготовлены из золотосодержащих и серебряных сплавов,

камни — искусственные изумруды.

Последствия

Несмотря на то, что украшения оказались подделками, дело оказалось серьёзным. В отношении туриста возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.

Санкции этой статьи суровы: до 5 лет лишения свободы либо штраф до 1 млн рублей.