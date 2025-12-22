СМС-код как точка невозврата: история, в которой доставка обернулась продажей автомобиля

Обычный звонок о доставке обернулся для жителя Юрги крупными финансовыми потерями. Вместо получения посылки мужчина лишился 200 тысяч рублей, став жертвой многоходовой мошеннической схемы. Об этом сообщает "Газета Кемерова" со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Звонок о доставке

Как установили полицейские, юргинцу позвонил неизвестный, представившийся менеджером транспортной компании. Он сообщил, что на имя мужчины якобы доставлен заказ, и для его получения необходимо продиктовать смс-код, поступивший на телефон.

Поверив собеседнику, мужчина назвал комбинацию цифр. После этого схема перешла на следующий этап, рассчитанный на усиление психологического давления.

"Сотрудник правоохранительных органов"

Вскоре потерпевшему поступил новый звонок — на этот раз от человека, который представился сотрудником правоохранительных органов. Аферист заявил, что злоумышленники якобы оформили кредит на имя юргинца и пытаются вывести деньги за границу.

Чтобы "спасти" средства, мошенник предложил срочно задекларировать деньги и перевести их на указанный счёт, убедив мужчину, что это единственный способ избежать потерь.

Потеря автомобиля и денег

Поддавшись давлению и страху, житель Юрги пошёл на крайние меры. Он продал свой автомобиль и перечислил вырученные средства на реквизиты, продиктованные злоумышленником.

Лишь спустя время мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью в полицию.

"Поверив собеседнику, житель Юрги продал автомобиль и перевёл деньги на указанный счёт. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой обмана, и сообщил о произошедшем в полицию", — сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Реакция правоохранительных органов

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников и напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность при телефонных разговорах.

В ведомстве подчёркивают, что ни транспортные компании, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют сообщать смс-коды или переводить деньги на "безопасные" счета.