Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой мужчина с телефоном и картой
Пожилой мужчина с телефоном и картой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:19

СМС-код как точка невозврата: история, в которой доставка обернулась продажей автомобиля

Житель Юрги лишился 200 тыс. рублей после звонка о доставке – МВД Кузбасса

Обычный звонок о доставке обернулся для жителя Юрги крупными финансовыми потерями. Вместо получения посылки мужчина лишился 200 тысяч рублей, став жертвой многоходовой мошеннической схемы. Об этом сообщает "Газета Кемерова" со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Звонок о доставке

Как установили полицейские, юргинцу позвонил неизвестный, представившийся менеджером транспортной компании. Он сообщил, что на имя мужчины якобы доставлен заказ, и для его получения необходимо продиктовать смс-код, поступивший на телефон.

Поверив собеседнику, мужчина назвал комбинацию цифр. После этого схема перешла на следующий этап, рассчитанный на усиление психологического давления.

"Сотрудник правоохранительных органов"

Вскоре потерпевшему поступил новый звонок — на этот раз от человека, который представился сотрудником правоохранительных органов. Аферист заявил, что злоумышленники якобы оформили кредит на имя юргинца и пытаются вывести деньги за границу.

Чтобы "спасти" средства, мошенник предложил срочно задекларировать деньги и перевести их на указанный счёт, убедив мужчину, что это единственный способ избежать потерь.

Потеря автомобиля и денег

Поддавшись давлению и страху, житель Юрги пошёл на крайние меры. Он продал свой автомобиль и перечислил вырученные средства на реквизиты, продиктованные злоумышленником.

Лишь спустя время мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью в полицию.

"Поверив собеседнику, житель Юрги продал автомобиль и перевёл деньги на указанный счёт. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой обмана, и сообщил о произошедшем в полицию", — сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Реакция правоохранительных органов

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников и напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность при телефонных разговорах.

В ведомстве подчёркивают, что ни транспортные компании, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют сообщать смс-коды или переводить деньги на "безопасные" счета.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Челябинская область отменит бесплатное молоко для школьников с 2026 года — Минобрнауки 11.12.2025 в 7:44
Вместо стакана молока: что появится в тарелках у школьников после громкой отмены 2026 года

В Челябинской области решили отказаться от бесплатного молока для младших школьников с 2026 года, пообещав заменить его более "современным" набором молочных продуктов.

Читать полностью » Тарифы на холодную воду в Тюмени вырастут на 32 процента — водоканал 10.12.2025 в 9:13
Водоканал решил не мелочиться: тюменцы будут платить за воду на 32% больше

В Тюмени в 2026 году тарифы ЖКХ повысят дважды — в январе и октябре. Холодная вода может прибавить более 30% за раз.

Читать полностью » На Южном Урале закрыли восемь школ из за роста заболевших ОРВИ 08.12.2025 в 17:26
ОРВИ снова меняет правила: в регионе разворачивается масштабный уход на дистанционку

Восемь школ на Южном Урале перешли на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ, а отдельные классы в регионе закрыты на карантин до стабилизации ситуации.

Читать полностью » Девять школ Тюменской области получили федеральный Знак качества — ФИОКО 06.12.2025 в 7:39
Российский знак качества получили 9 школ из Тюмени — вот что они делают не так, как все

Девять школ Тюменской области попали в новый федеральный список со "Знаком качества". Какие учреждения отметили и за что именно — в материале.

Читать полностью » В Тюменской области температура упадет до минус 39 градусов — правительство 06.12.2025 в 7:37
Ниже некуда: почему жителям Увата придется пережить самую холодную ночь с экстремальным минусом

В Тюменской области готовятся к ночным морозам до -39 °С: где будет холоднее всего и когда начнётся ослабление холода, рассказал региональный штаб.

Читать полностью » Тюменцу удалось доказать в суде, что взял кредит на 700 тыс. руб. под давлением мошенников 04.12.2025 в 23:44
Кредит, оформленный в страхе: суд отменил кредит, взятый под гипнозом телефонных аферистов

Житель Тюменской области добился через суд отмены кредита на 700 тысяч рублей, оформленного под давлением мошенников, представившихся силовиками.

Читать полностью » Тюменская область стала самым креативным регионом России 03.12.2025 в 23:47
Тюмень удивила Россию: регион, который ассоциировался с нефтью, стал лидером креативной экономики

Тюменская область получила национальную премию в сфере креативных индустрий: регион представил мощные экономические результаты и новое видение развития отрасли.

Читать полностью » В Курганской области с 1 марта 2026 года алкоголь будут строго продавать с 10 до 20 часов 03.12.2025 в 14:41
Алкоголь по часам: в Зауралье вводят жёсткие ограничения и закрывают дорогу наливайкам

Курганская область вводит строгие правила торговли алкоголем: сокращённый график, праздничные запреты и новые требования для общепита в жилых домах.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Житель Елизово перевёл 290 тыс. за снегоход и стал жертвой мошенников – МВД
ДФО
Прокуратура начала проверку после пожара на памятнике архитектуры – DEITA.RU
ДФО
Суд обязал перевозчика выплатить компенсацию за травму пассажирки – прокуратура
Мир
Молодая пара погибла при падении машины в Сену в Пюто — 20 Minutes
Общество
Фамилия Долиной вошла в словарь неологизмов 2025 года — ИЛИ РАН
Красота и здоровье
Смарт-часы показали низкую точность измерения давления — Knowridge
СФО
Спасатели эвакуировали туриста с Марчеканской сопки ночью – КОЛЫМА-ИНФОРМ
ДФО
Минтруд подготовил порядок декретных выплат для самозанятых – ведомство
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet