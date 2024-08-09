Агроном раскрывает тайну: как правильно подготовить смородину и крыжовник к зиме

Что нужно смородине и крыжовнику после сбора урожая

В конце лета следует уделить особое внимание смородине и её родственнику крыжовнику, так как от этого зависит будущий урожай и успешная зимовка садовых культур.

Необходимые мероприятия

В августе важно провести подкормку, чтобы обе культуры благополучно перезимовали и в новом сезоне дали обильный урожай.

Для удобрения растений можно использовать минеральные добавки или органические вещества.

В случае использования минеральных удобрений добавьте сульфат калия и суперфосфат — по одной столовой ложке каждой на 10 литров воды. Норма расхода — 10 литров на куст. Для тех, кто предпочитает натуральные методы, можно использовать настой коровяка (готовится в соотношении 1:12 в течение недели). Один литр настоя растворяется в ведре воды. Расход аналогичный — ведро на куст. Крыжовник также можно подкормить раствором биогумуса — 300 граммов на ведро воды. Норма расхода прежняя.

Важно помнить, что удобрения следует вносить после предварительного полива.

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