Агроном раскрывает тайну: как правильно подготовить смородину и крыжовник к зиме

В конце лета следует уделить особое внимание смородине и её родственнику крыжовнику, так как от этого зависит будущий урожай и успешная зимовка садовых культур.
Необходимые мероприятия
В августе важно провести подкормку, чтобы обе культуры благополучно перезимовали и в новом сезоне дали обильный урожай.
Для удобрения растений можно использовать минеральные добавки или органические вещества.
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В случае использования минеральных удобрений добавьте сульфат калия и суперфосфат — по одной столовой ложке каждой на 10 литров воды. Норма расхода — 10 литров на куст.
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Для тех, кто предпочитает натуральные методы, можно использовать настой коровяка (готовится в соотношении 1:12 в течение недели). Один литр настоя растворяется в ведре воды. Расход аналогичный — ведро на куст.
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Крыжовник также можно подкормить раствором биогумуса — 300 граммов на ведро воды. Норма расхода прежняя.
Важно помнить, что удобрения следует вносить после предварительного полива.
Фото: commons. wikimedia.org/Tiraspolsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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