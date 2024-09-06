Осень для смородины: обрезка, которая гарантирует крепкие кусты

Осенняя обрезка смородины — это ключевой этап подготовки кустов к зиме. Правильно выполненная обрезка позволяет смородине легче перенести морозы и суровые ветра, а весной кусты с утроенной силой начинают наращивать новые побеги.
Это особенно важно, поскольку смородина плодоносит только на побегах нынешнего и прошлого года, и осеннее обновление играет решающую роль в обеспечении обильного урожая.
Кроме того, осенняя обрезка служит отличной профилактикой заболеваний и вредителей. Удаление старых и поврежденных ветвей способствует лучшему воздухообмену и снижает риск распространения болезней.
После обрезки кусты быстрее адаптируются к меняющимся погодным условиям и становятся более устойчивыми к неблагоприятным факторам.
Таким образом, осенний уход за смородиной — это не только способ подготовки к зиме, но и важная мера для поддержания здоровья растений и обеспечения их продуктивности в будущем сезоне.
Фото: commons.wikimedia.org/BeAr(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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