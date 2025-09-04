Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 23:34

Спорт без страха и вины: как обмануть собственную лень

Лор Дари: регулярность важнее интенсивности при возвращении к спорту

После каникул многим бывает непросто снова войти в привычный ритм тренировок. В отпуске мы много гуляем, плаваем, двигаемся, и это создаёт иллюзию, что спорт можно отложить. Но возвращение к офисной рутине и сидячему образу жизни резко напоминает: без регулярной физической активности организм начинает терять тонус, а настроение — падать. Как вернуться к спорту мягко, без перегрузки и потери мотивации?

Первые шаги: медленно и уверенно

Главное правило — не бросаться в спортзал с прежней интенсивностью. Организму нужно время на адаптацию. Начните с двух тренировок в неделю, постепенно увеличивая количество до четырёх-пяти. Такой подход поможет избежать травм и переутомления, а также позволит выработать устойчивый ритм.

"Самое главное — ставить достижимые цели и помнить, что вы должны уметь достигать их в долгосрочной перспективе", — пояснила тренер по йоге Лор Дари.

Она подчёркивает: регулярность важнее длительности или интенсивности занятий. Лучше тренироваться чаще, но короче, чем изматывать себя редкими, но тяжёлыми сессиями.

Восстановление и отдых

Не менее важно помнить про дни отдыха. Два выходных в неделю позволят мышцам восстановиться и снизят риск перетренированности. Организм должен получать нагрузку и одновременно возможность адаптироваться к ней.

Мотивация через маленькие шаги

Чтобы поддерживать интерес, заведите тренировочный дневник. Каждый выполненный сеанс отмечайте галочкой. Это создаёт ощущение завершённости и стимулирует продолжать. Такой психологический приём помогает закрепить привычку.

Гибкость и удобство

Выбирайте активность, которой можно заниматься и дома, и в спортзале. Это позволит легче вписать тренировки в расписание и не сорваться из-за занятости или пробок. Онлайн-форматы тренировок или минимальный домашний инвентарь могут стать отличным решением.

Без чувства вины

Иногда тренировки будут пропадать — из-за работы, усталости или форс-мажоров. Это нормально. Главное — не воспринимать пропуск как поражение. Важнее сохранять долгосрочную регулярность, чем зацикливаться на каждом отдельном дне.

Первые две недели: испытание на прочность

Начало пути может показаться тяжёлым: мышцы болят, усталость накапливается. Но именно этот этап нужно преодолеть. После него приходит ощущение лёгкости, энергия и радость от движения. Тело постепенно возвращается в привычный ритм.

Разнообразие ради интереса

Чтобы тренировки не наскучили, чередуйте форматы: кардио, силовые упражнения, практики на гибкость и подвижность. Такой подход снижает нагрузку на суставы, улучшает общее состояние организма и не даёт заскучать.

Питание и гидратация

Физическая активность неразрывно связана с образом жизни. Диета с ограничением глютена, сахара, молочных продуктов и красного мяса поможет снизить воспалительные процессы и улучшить самочувствие. Важно помнить и о воде: достаточная гидратация облегчает тренировки, ускоряет восстановление и улучшает работу мышц.

Возобновление спорта после лета — это не гонка, а постепенный процесс. Главное — найти ритм, который будет радовать, а не давить обязанностью. Постепенные шаги, гибкость и внимание к телу помогут встроить физическую активность в повседневную жизнь и сохранить её надолго.

