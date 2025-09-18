Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© сommons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:10

Фёдор Смолов может избежать наказания, но стать примером для молодёжи

Депутат Дмитрий Свищев предложил сделать Фёдора Смолова амбассадором кодекса этики

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев высказался о возможном наказании для футболиста Фёдора Смолова, ставшего участником драки в кафе "Кофемания". Об этом пишет ТАСС.

По мнению депутата, инцидент можно использовать в воспитательных целях:

"Объясняя, как им поступать не нужно, рассказывая об этических аспектах. Он мог бы стать таким амбассадором кодекса этики российского спорта", — отметил Свищев.

Контекст

Фёдор Смолов — один из самых известных российских нападающих, выступал за сборную России и ряд европейских клубов. Его участие в конфликте в общественном месте вызвало резонанс и обсуждение в спортивных и общественных кругах.

Итог

Свищев предложил превратить ситуацию в пример для молодёжи: вместо формального наказания Смолов может читать лекции, напоминая юным спортсменам о важности дисциплины и репутации.

