Завод в огне — воздух в норме: Губернатор успокоил жителей Дорогобужа

Превышений норм загрязнения воздуха не зафиксировано на атакованном ВСУ предприятии ПАО "Дорогобуж" в Дорогобуже и в ближайших населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Смоленское гражданское предприятие по производству азотных удобрений подверглось удару украинских БПЛА, в результате чего погибли семеро гражданских и пострадали десять человек.

По данным Следственного комитета, возбуждено дело о теракте. Роспотребнадзор оперативно провел замеры качества воздуха, учитывая специфику азотных соединений, которые при горении могут высвобождать оксиды азота, но пределов предельно допустимых концентраций не превышено.

"Роспотребнадзор провел замеры на предмет превышения допустимых норм загрязнения воздуха. Сейчас на территории предприятия и в населённых пунктах, которые находятся рядом, превышений нет", — написал Анохин в Telegram-канале.

Жители близлежащей деревни Пушкарево эвакуированы в пункт временного размещения на базе Фрунзенского сельского дома культуры в деревне Садовая. Девять человек забрали родственники, один вернулся домой. Это позволило минимизировать антропогенный риск для местных сообществ в зоне возможного химического распыления.

Врачи оказывают помощь пострадавшим, для ликвидации последствий задействованы все специальные службы. На месте работают более 150 человек и 50 единиц техники, дежурят бригады скорой помощи. Завод открыл горячую линию для семей погибших, подчеркивая гуманитарный аспект в биохимически чувствительной зоне.