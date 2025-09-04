Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:14

Курение ускоряет метаболизм витаминов: неожиданный эффект

Курение наносит вред организму не только из-за воздействия токсинов и продуктов горения, но и потому, что снижает уровень жизненно важных витаминов. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

"Витамин С является ключевым антиоксидантом, который нейтрализует свободные радикалы. У курильщиков этот витамин расходуется быстрее, так как продукты горения табака вызывают выраженный оксидативный стресс. Помимо этого, из-за курения ускоряется метаболизм аскорбиновой кислоты и ускоряется её выведение из организма", — поделился эксперт.

Почему витамин С так важен

Аскорбиновая кислота участвует в защите клеток от повреждений, укрепляет сосуды, поддерживает иммунитет и помогает быстрее восстанавливаться после стрессов и инфекций. Недостаток этого витамина ослабляет организм, делая его более уязвимым перед болезнями.

Курение и дефицит витамина

У людей, которые регулярно курят, витамин С расходуется значительно быстрее, чем у некурящих. В результате даже при обычном рационе уровень аскорбиновой кислоты может оказаться ниже нормы.

Как восполнить потери

Чтобы снизить риски, врач советует увеличить ежедневное потребление витамина С примерно на 35 мг. Источниками могут быть цитрусовые, киви, болгарский перец, шиповник или специальные добавки.

При этом Исаев подчёркивает: восполнение витаминов не делает курение безопасным. Даже при нормальном уровне аскорбиновой кислоты вред от табака сохраняется и продолжает разрушать лёгкие и сердце.

