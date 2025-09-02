Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Яблочный уксус и лимонная вода
Яблочный уксус и лимонная вода
© Pravda.Ru by Нейросеть is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:40

Курильщикам нужно на 35 мг витамина С больше: что добавить в рацион

Психиатр Руслан Исаев: у курильщиков уровень витамина С ниже из-за оксидативного стресса

Курение влияет на организм гораздо шире, чем принято думать. Психиатр и нарколог Руслан Исаев в беседе с "Газетой.ru" напомнил, что у курильщиков уровень витамина С заметно ниже, чем у людей без этой привычки, даже если рацион у них одинаковый.

Почему так происходит

Главная причина — оксидативный стресс.

"Это объясняется тем, что продукты горения табака вызывают выраженный оксидативный стресс, и витамин С, являясь одним из ключевых антиоксидантов, расходуется быстрее на нейтрализацию свободных радикалов", — пояснил Руслан Исаев.

Таким образом, организм курильщика быстрее тратит запасы аскорбиновой кислоты, пытаясь защитить клетки от повреждений.

Норма потребления для курильщиков

Врач отметил, что людям с этой привычкой стоит увеличить суточное поступление витамина С примерно на 35 миллиграммов сверх стандартных рекомендаций. Это можно сделать за счёт рациона (цитрусовые, ягоды, зелень, овощи) или витаминных добавок.

Ограничения компенсации

Однако даже корректировка питания не устраняет других рисков. Токсическое воздействие табачного дыма на лёгкие, сердце и сосуды сохраняется в любом случае.

Таким образом, дополнительный витамин С помогает лишь частично снизить последствия окислительного стресса, но не защищает от системного вреда курения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Марина Кинкулькина: в период менопаузы у женщин выше риск развития депрессии сегодня в 7:24

Менопауза бьёт не только по телу: чем она опасна для психики

Почему женщины чаще страдают от депрессии? Эксперт объяснила, как менопауза и послеродовой период влияют на психическое здоровье.

Читать полностью » Гастрит и диабет: кому стоит отказаться от запечённых яблок по мнению диетологов сегодня в 7:15

Дедовский рецепт, который обожают диетологи: две порции в день и проблемы с пищеварением уйдут

Печёные яблоки в тесте — полезный десерт, сочетающий витамины и клетчатку. Эксперты рекомендуют 2-3 порции в день для поддержки иммунитета и пищеварения. Узнайте, как выбрать тесто и кому стоит быть осторожнее.

Читать полностью » Травматолог Разиуан Бештоев назвал признаки, которые отличают перелом от ушиба сегодня в 6:21

Как распознать перелом дома: простые признаки, которые должен знать каждый

Как отличить сильный ушиб от перелома без рентгена? Травматолог объяснил ключевые признаки, на которые стоит обратить внимание.

Читать полностью » Тыква для иммунитета: как одна порция тыквенной каши укрепит здоровье осенью сегодня в 6:01

Тыква – волшебная метла для организма: как этот осенний овощ очищает от токсинов – раскроем главный секрет

Нутрициолог рассказала о пользе тыквы для здоровья. Тыква укрепляет иммунитет, помогает в детоксе и полезна для ЖКТ. Включите тыкву в осенний рацион!

Читать полностью » Александр Аржаков: рюкзак должен располагаться в центре спины и не стеснять движения сегодня в 5:17

Неправильный рюкзак может испортить осанку школьника быстрее, чем гаджеты

Как выбрать школьный рюкзак, чтобы он не навредил ребёнку? Ортопед рассказал о спинке, лямках и правильной посадке портфеля.

Читать полностью » Ирина Волгина: паросмия может быть признаком болезней мозга и нервной системы сегодня в 4:15

Искажённые запахи как подсказка организма: что стоит проверить у врача

Почему запахи начинают восприниматься искажённо? Эксперт объяснила, что паросмия может быть не только последствием инфекции, но и симптомом серьёзных болезней.

Читать полностью » Наталья Савицкая назвала четыре основы здоровья ребёнка — питание, движение, сон и поддержка сегодня в 3:11

Четыре простых привычки в детстве решают, будет ли ребёнок здоровым взрослым

Какие четыре основы формируют здоровье ребёнка? Врач объяснила, как питание, движение, сон и поддержка влияют на развитие детей.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Кашух предупредила об опасности арбузов и дынь при неправильном хранении сегодня в 2:05

Шесть правил, которые спасут вас от отравления арбузом и дыней

Как выбрать арбуз или дыню без риска для здоровья? Врач объяснила, чем опасны разрезанные плоды и как правильно хранить их дома.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить салат с говяжьим языком
Авто и мото

Дагестан вошёл в тройку регионов с наибольшим числом нарушителей ПДД
Питомцы

Иммунитет собак снижается при стрессе, паразитах и несбалансированном питании
Садоводство

Осенняя обработка деревьев и кустарников обязательна в Иркутской области
Наука и технологии

Ученые обнаружили червя, производящего токсичный аурипигмент в экстремальных условиях
Туризм

Как подготовиться к треккингу: советы новичкам
Дом

Техника как источник тараканов: меры защиты и уборки
Еда

Приготовление тушёной баранины с овощами в казане увеличивает питательную ценность блюда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet