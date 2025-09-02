Курильщикам нужно на 35 мг витамина С больше: что добавить в рацион

Курение влияет на организм гораздо шире, чем принято думать. Психиатр и нарколог Руслан Исаев в беседе с "Газетой.ru" напомнил, что у курильщиков уровень витамина С заметно ниже, чем у людей без этой привычки, даже если рацион у них одинаковый.

Почему так происходит

Главная причина — оксидативный стресс.

"Это объясняется тем, что продукты горения табака вызывают выраженный оксидативный стресс, и витамин С, являясь одним из ключевых антиоксидантов, расходуется быстрее на нейтрализацию свободных радикалов", — пояснил Руслан Исаев.

Таким образом, организм курильщика быстрее тратит запасы аскорбиновой кислоты, пытаясь защитить клетки от повреждений.

Норма потребления для курильщиков

Врач отметил, что людям с этой привычкой стоит увеличить суточное поступление витамина С примерно на 35 миллиграммов сверх стандартных рекомендаций. Это можно сделать за счёт рациона (цитрусовые, ягоды, зелень, овощи) или витаминных добавок.

Ограничения компенсации

Однако даже корректировка питания не устраняет других рисков. Токсическое воздействие табачного дыма на лёгкие, сердце и сосуды сохраняется в любом случае.

Таким образом, дополнительный витамин С помогает лишь частично снизить последствия окислительного стресса, но не защищает от системного вреда курения.