Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
курение
курение
© https://commons.wikimedia.org by Mostafameraji is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:06

Сигарета стирает красоту быстрее времени: как курение превращает лицо в маску усталости

Врач Лебедева: курение вызывает тусклый цвет лица и ранние морщины из-за нарушения кровотока
ChatGPT сказал:

Курение отражается не только на лёгких и сердце, но и буквально "пишет" следы на лице. Врач-дерматолог, косметолог Екатерина Лебедева в беседе с Pravda.Ru рассказала, что у курильщиков со временем формируется характерный тип старения кожи — так называемое "никотиновое лицо". Кожа становится тусклой, морщины углубляются, а воспаления заживают значительно медленнее.

Что такое "никотиновое лицо"

"Первое, что замечают пациентки, — землистый оттенок и потеря сияния. У курильщиц нарушены микроциркуляция и оксигенация кожи, поэтому обычные кремы "не берут"", — отметила дерматолог Екатерина Лебедева.

Сигаретный дым содержит тысячи токсинов, включая никотин, угарный газ и смолы. Эти вещества сужают сосуды, ухудшая кровоснабжение кожи и доступ кислорода к клеткам. Нарушение микроциркуляции приводит к тому, что кожа теряет естественное свечение, становится сухой и тонкой.

Кроме того, курение стимулирует разрушение коллагена и эластина - белков, отвечающих за упругость кожи. Именно поэтому у курильщиков морщины, особенно вокруг рта и глаз, появляются раньше и становятся глубже.

Как курение влияет на кожу

Механизм воздействия Последствие Внешние проявления
Сужение сосудов Недостаток кислорода и питательных веществ Тусклый цвет лица
Повреждение коллагена Потеря упругости, ранние морщины "Серая" кожа, дряблость
Повышение свободных радикалов Ускорение старения Пигментация, воспаления
Замедление регенерации Плохое заживление микроповреждений Шрамы, высыпания
Снижение выработки витаминов A и C Сухость и шелушение Потеря тонуса кожи

Что происходит после отказа от сигарет

"Уже через несколько недель после отказа от вредной привычки пациенты могут заметить улучшение тона и фактуры кожи, через год — эффект омоложения", — подчеркнула Лебедева.

Через 2-3 недели кожа начинает лучше насыщаться кислородом, повышается её увлажнённость и эластичность.
Через 2-3 месяца нормализуется цвет лица и уменьшаются воспаления.
А через год кожа выглядит заметно моложе — морщины становятся менее выраженными, а тон выравнивается.

Восстановление можно ускорить с помощью грамотного ухода — очищения, увлажнения и защиты от ультрафиолета. Курильщикам особенно важно использовать кремы с SPF круглый год, так как кожа после курения более чувствительна к солнцу.

Как поддержать кожу после отказа от курения

  1. Пейте больше воды. Вода выводит токсины и восстанавливает клеточный обмен.

  2. Используйте антиоксиданты. Кремы и сыворотки с витаминами C и E защищают от свободных радикалов.

  3. Дышите по методу "4-7-8". Вдох на 4 счёта, задержка на 7, выдох на 8 — помогает снизить стресс и уменьшить тягу к сигаретам.

  4. Замените привычку. Вместо сигареты — жевательная резинка, мятные леденцы или короткая прогулка.

  5. Посетите косметолога. Пилинг, мезотерапия или уход с ретинолом помогут быстрее восстановить тонус кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Бросать курить без поддержки.
    Последствие: Сильный стресс, риск возврата к привычке.
    Альтернатива: Консультация с врачом, использование никотиновых пластырей или жевательных резинок.

  • Ошибка: Игнорировать уход за кожей после отказа от сигарет.
    Последствие: Замедленное восстановление, сухость и пигментация.
    Альтернатива: Регулярный уход с антиоксидантами и SPF.

  • Ошибка: Искать "чудо-средства" вместо системных изменений.
    Последствие: Временный эффект без реального оздоровления.
    Альтернатива: Комбинация ухода, питания и отказа от вредных привычек.

Почему бросить курить сложно

По словам нарколога Якова Маршака, никотиновая зависимость — это не только физиологическая, но и эмоциональная привычка.

"Курение выступает в роли быстрого способа для получения удовлетворения, когда возникает эмоциональный дискомфорт", — объяснил специалист.

Человек привыкает снимать стресс с помощью сигареты, и потому важно не просто отказаться от никотина, а заменить источник удовольствия - заняться спортом, дыхательными практиками, прогулками.

"Чтобы работать с этим, важно найти причины этого состояния и скорректировать систему самоощущения", — добавил Маршак.

Он подчеркнул, что самостоятельно справиться с зависимостью бывает сложно, и нередко требуется помощь врача или психолога.

А что если человек не может бросить сразу?

Если отказаться от курения полностью не удаётся, можно уменьшить количество сигарет и постепенно переходить на никотинозаместительную терапию. Главное — не возвращаться к привычке под влиянием стресса. Даже снижение количества выкуриваемых сигарет улучшает состояние кожи и сосудов.

FAQ

Через сколько улучшается кожа после отказа от сигарет?
Первые результаты видны уже через 2-3 недели, а через год кожа становится заметно свежее и плотнее.

Можно ли вернуть коже прежний вид?
Полностью — не всегда, но при правильном уходе, питании и отказе от курения эффект может быть близким к "омоложению".

Какие процедуры наиболее эффективны?
Мезотерапия, пилинги, уход с ретинолом и витамином C, массаж лица и аппаратные методики.

Мифы и правда

Миф 1. Курение влияет только на лёгкие.
Правда. Оно ухудшает состояние кожи, сосудов и даже ускоряет старение всего организма.

Миф 2. После отказа кожа не восстанавливается.
Правда. Уже через несколько недель видны улучшения — кожа светлеет, становится плотнее и эластичнее.

Миф 3. Электронные сигареты безопаснее для кожи.
Правда. Пар тоже содержит никотин и токсичные соединения, влияющие на сосуды и коллаген.

Исторический контекст

Понятие "никотиновое лицо" появилось ещё в 1980-х годах, когда дерматологи впервые заметили характерные признаки преждевременного старения у курильщиков: тусклый цвет кожи, морщины и серый подтон. С тех пор десятки исследований подтвердили, что курение ускоряет разрушение коллагена и снижает эластичность кожи. Сегодня косметологи называют отказ от сигарет одним из самых эффективных способов "омоложения без инъекций".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хронические запоры повышают риск воспалений, интоксикации и рака кишечника — Диляра Лебедева сегодня в 6:35
Слабительные — не спасение, а ловушка: врач объяснила, почему кишечник «ленится» работать сам

Хронические запоры — не просто дискомфорт, а тревожный сигнал организма. Эндокринолог объясняет, почему важно не игнорировать проблему и как действовать правильно.

Читать полностью » Эндокринолог Тимофеев предупредил, что дефицит йода особенно опасен для беременных и детей сегодня в 5:39
Холодно, усталость и нет сил? Возможно, вашему организму просто не хватает йода

Недостаток йода долго остаётся незаметным, но постепенно влияет на мозг, обмен веществ и сердце. Как распознать дефицит и восполнить его безопасно.

Читать полностью » Врач Мария Красовская предупредила об опасности самостоятельного приёма витаминов сегодня в 4:34
Полезное может стать ядом: врач объяснила, почему витамины без анализов опаснее, чем кажется

Врач рассказала, почему самостоятельный приём витаминов может быть опасен. Какие добавки вызывают осложнения и как избежать передозировки — читайте в материале.

Читать полностью » Диетолог Наталья Денисова рассказала о пользе сала для сердца и сосудов сегодня в 3:31
Сало оказалось полезнее, чем думали: врачи рассказали, как этот продукт защищает сердце и продлевает молодость

Диетолог объяснила, почему сало нельзя считать вредным продуктом. Какие жирные кислоты делают его полезным для сердца и сосудов — разбираемся в материале.

Читать полностью » Онколог Бамматов: у Маргариты Симоньян высокие шансы полностью вылечиться от рака сегодня в 2:27
Ранняя диагностика спасает жизни: история Симоньян напомнила, почему нельзя откладывать обследование

После операции и начала химиотерапии у Маргариты Симоньян врачи оценивают прогноз как благоприятный. Что значит ранняя стадия и как проходит лечение.

Читать полностью » Стресс, апноэ и колебания сахара вызывают ночные пробуждения сегодня в 1:23
Просыпаетесь среди ночи? Организм подаёт сигнал, который нельзя игнорировать

Частые ночные пробуждения могут быть не просто следствием усталости. Что сигнализирует тревожный сон и как вернуть себе спокойные ночи — читайте в материале.

Читать полностью » Педиатр Морозова рассказала, как отличить синдром Кабуки от синдрома Дауна сегодня в 0:18
Когда редкий ген становится испытанием: врачи напомнили, почему важно знать о синдроме Кабуки

Синдром Кабуки — редкое генетическое нарушение, которое легко спутать с другими. Почему важно распознать его вовремя и как помочь ребёнку — в нашем материале.

Читать полностью » Мара Думски заявила: гурманские композиции теперь стремятся к натуральности и подлинности вчера в 23:31
Осень пахнет мускусом и кофе: ароматы, которые согревают, но не давят

Узнайте о главных трендах в парфюмерии на осень 2025 года: уютные ароматы с нотами мускуса, кофе и дерева. Как выбрать и наслаивать парфюм для создания уникального образа?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Фитильный полив признан оптимальным способом увлажнения для спатифиллума
Садоводство
Удаление мха с крыши предотвращает разрушение покрытия и появление плесени — эксперт
Красота и здоровье
Энергетические напитки не дают энергию, а истощают ресурсы организма — Александр Созыкин
Авто и мото
ГИБДД напомнила о штрафах для водителей осенью 2025 года
Питомцы
Ротвейлеры, доберманы и кане-корсо: эти сторожевые породы считаются самыми уравновешенными
Культура и шоу-бизнес
Белла Хадид рассказала, что почувствовала себя плохо на показе Victoria’s Secret
ДФО
Дальневосточная программа деревянных домов заморожена из-за проблем с финансированием и себестоимостью — Михаил Дегтярев
Дом
Специалисты предупредили об опасных реакциях при смешивании бытовых чистящих средств
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet