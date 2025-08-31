Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by Mostafameraji is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:10

Курение разрушает тренировки: как никотин снижает эффективность упражнений

Влияние курения на спортивные достижения: как никотин ухудшает физическую подготовку

Курение значительно ухудшает физическую подготовку, особенно для бегунов. Как объяснил Виталий Холдин, нарколог, никотин нарушает обмен кислорода в мышечных тканях, что снижает эффективность тренировки и замедляет восстановление после физической нагрузки.

Как курение влияет на физическую активность:

  • Недостаток кислорода: Во время бега и других физических нагрузок организму требуется больше кислорода для нормальной работы мышц. У курящих людей поступление кислорода в ткани снижается из-за воздействия никотина, что приводит к ухудшению восстановления мышц.

  • Замедление роста мышечной массы: Курение влияет на рост мышц, замедляя их развитие. Это ухудшает адаптацию организма к нагрузкам, снижая общий результат тренировок.

  • Снижение эффективности тренировок: Из-за проблем с кислородным обменом и замедленного восстановления, тренировки становятся менее эффективными.

Рекомендации:

Полностью отказаться от курения, чтобы восстановить нормальные физиологические процессы и улучшить результаты тренировок. Это поможет ускорить восстановление после физических нагрузок, улучшить выносливость и ускорить рост мышечной массы.

Таким образом, для бегунов и спортсменов в целом отказ от курения — важный шаг к улучшению физической формы и повышению эффективности тренировок.

