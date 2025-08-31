Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сигареты
Сигареты
© www.freepik.com by atlascompany is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:08

Каждый вдох с никотином снижает эффективность вашего бега

Курение и бег: почему никотин замедляет восстановление мышц

Курение оказывает серьёзное негативное воздействие на здоровье, особенно для тех, кто активно занимается физическими упражнениями, такими как бег. Как отметил Виталий Холдин, нарколог, никотин ухудшает обмен кислорода в мышечных тканях, что снижает эффективность тренировок и замедляет восстановление после физической нагрузки.

Влияние курения на физическую активность

Во время физических нагрузок, особенно при беге, организму требуется больше кислорода для нормального функционирования. У курящих людей поступление кислорода в ткани ограничено из-за воздействия никотина. Это замедляет восстановление мышц, снижая общий эффект от тренировок.

"Никотин ухудшает обмен кислорода в тканях. Поэтому восстановление мышц замедляется", — объяснил Виталий Холдин.

Как курение влияет на тренировки

Курение также замедляет рост мышечной массы и ухудшает адаптацию организма к физическим нагрузкам. Это означает, что тренировки не приносят тех результатов, на которые можно рассчитывать без этой вредной привычки.

Рекомендации

Для того чтобы восстановить нормальные процессы в организме и повысить эффективность тренировок, необходимо полностью отказаться от курения. Это улучшит обмен веществ, восстановление мышц и ускорит прогресс в спортивных достижениях.

Таким образом, для бегунов и других спортсменов отказ от курения — это важный шаг к улучшению физической формы и достижению лучших результатов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач-диетолог Махан подчеркнула, что свет важнее пищи для регулирования сна вчера в 22:28

Секрет засыпания: углеводы и жиры работают противоречиво

Диетолог объяснила, почему углеводы и жиры перед сном не всегда вредны, какие продукты помогают уснуть и что важнее пищи для выработки мелатонина.

Читать полностью » Юбка-карандаш стала ключевой деталью коллекций осень-зима 2025–2026 вчера в 21:46

Юбка-карандаш: как вернуть ей статус модного оружия — 3 стильных сочетания

Юбка-карандаш вновь на пьедестале моды! Узнайте, как она эволюционировала в символ силы и чувственности. Откройте для себя три стильных сочетания для осени 2025.

Читать полностью » Жюли Перне: регулярное очищение и лечебные шампуни помогают в борьбе с перхотью вчера в 20:39

Секреты успешной борьбы с перхотью: 4 этапа, которые изменят ваши волосы

Перхоть — проблема, знакомая многим. Узнайте 4 простых шага от трихолога для очищения кожи головы и поддержки здоровья волос.

Читать полностью » Врачи: свежевыжатые овощные соки помогают восполнить дефицит витаминов вчера в 19:27

Жидкая энергия: как стакан свежевыжатого сока запускает обмен веществ быстрее кофе

Свежевыжатые овощные соки – это не просто мода, а источник здоровья и энергии. Узнайте, как они помогают усваивать витамины и контролировать вес.

Читать полностью » Дерматологи: пересушивание и дефицит витаминов делают ногти хрупкими вчера в 18:22

Всего одна привычка превращает крепкие ногти в бумагу — многие даже не подозревают

Хрупкие и ломкие ногти — это не приговор. Узнайте простые шаги, которые помогут восстановить их здоровье и вернуть прочность.

Читать полностью » Исследование Ливерпульского университета: нехватка воды повышает уровень гормона стресса вчера в 18:12

"Топливо" для организма на исходе: как нехватка воды крадёт силы каждый день

Недостаток воды в организме может приводить к неожиданным последствиям. Устали? Тянет на сладкое? Эти 7 симптомов говорят о дефиците жидкости.

Читать полностью » Зелёный чай снижает воспаление и замедляет старение кожи вчера в 17:48

Две чашки в день — и кожа становится чище и свежее: напиток, который убирает жирный блеск лучше дорогих средств

Узнайте, как простой напиток способен стать главным секретом сияющей кожи и почему его любят не только нутрициологи, но и бьюти-эксперты.

Читать полностью » Цитрусы и йогурты: неожиданные враги здоровых зубов вчера в 17:07

Сладости не виноваты: 5 неожиданных продуктов, разрушающих зубы

Знаете ли вы, что некоторые привычные продукты могут угрожать вашим зубам? Узнайте, какие безобидные закуски могут быть причиной кариеса и как защитить эмаль.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Секреты выбора сопротивления на эллиптическом тренажере для тренировки выносливости и силы — советы от тренера
Спорт и фитнес

Новый комплекс на 12 минут рекомендован спортсменам для подготовки к тяжёлым испытаниям
Авто и мото

В Москве за январь–июль 2025 года камеры зафиксировали 11,4 млн случаев превышения скорости
Наука и технологии

Профессор Университета Южной Флориды предложила новую шкалу оценки ураганов
Питомцы

Причины, по которым кошки воруют еду со стола: голод, охотничий инстинкт и избалованность
Туризм

Почему Казань влюбляет в себя: что посмотреть в сентябре
Дом

Борьба с пожелтевшими пластиковыми поверхностями: перекись водорода, димексид и другие средства
Спорт и фитнес

Офтальмологи назвали безопасные способы плавания для людей с плохим зрением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru