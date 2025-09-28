Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
курение
курение
© freepik.com by user18871764 is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована вчера в 23:23

Табак запускает отсчёт с первой затяжки: чей орган сгорит первым — сердце, мозг или лёгкие

Подростковое курение удваивает риск смерти от последствий табака

Курение остаётся одной из главных причин преждевременной смертности во всём мире. Врач Вера Сережина предупредила, что начало этой привычки в подростковом возрасте особенно опасно: риск умереть от последствий курения в таком случае удваивается. В среднем, по её словам, курение сокращает жизнь на двадцать лет.

"Сердечно-сосудистая система тоже платит по счету: никотин и угарный газ разрушают внутреннюю стенку сосудов, ускоряют образование атеросклеротических бляшек и вызывают спазмы артерий. Инфаркты у курильщиков протекают стремительно, оставляя минимальные шансы на спасение", — добавила врач Вера Сережина.

По её словам, около 90% случаев рака лёгких связаны именно с курением. Но поражается не только дыхательная система — под удар попадают сердце, сосуды, пищеварительный тракт, кожа и даже мозг.

Основные последствия курения

  1. Рак лёгких и дыхательных путей - в 9 из 10 случаев связан с табаком.

  2. Сердечно-сосудистые заболевания - ускоренный атеросклероз, инфаркты, инсульты.

  3. Болезни ЖКТ - язвы, гастрит, повышенный риск онкологии.

  4. Старение кожи - морщины, снижение эффективности косметологии.

  5. Кислородное голодание мозга - хроническая усталость, ухудшение памяти.

  6. Повреждение слизистых - гортань, рот, язык подвержены постоянному раздражению.

Сравнение систем организма и влияния курения

Система Влияние курения Последствия
Дыхательная Повреждение лёгких Рак, ХОБЛ, хронический кашель
Сердечно-сосудистая Сужение сосудов, спазмы Инфаркт, инсульт
ЖКТ Нарушение кислотности Язвы, онкология
Нервная Хроническая гипоксия Снижение когнитивных функций
Кожа Недостаток кислорода Морщины, преждевременное старение

Советы шаг за шагом

  1. Если вы курите — начните с уменьшения количества сигарет в день.

  2. Используйте никотин-заместительную терапию (пластыри, жевательные резинки).

  3. Обратитесь к специалисту — психотерапевту или врачу-наркологу.

  4. Найдите альтернативные привычки: спорт, прогулки, дыхательные практики.

  5. Составьте план отказа и фиксируйте успехи.

  6. Обеспечьте поддержку семьи и друзей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: думать, что "одна сигарета в день не страшна".
    → Последствие: даже минимальные дозы повышают риск болезней.
    → Альтернатива: полный отказ.

  • Ошибка: откладывать бросание "до подходящего момента".
    → Последствие: зависимость только усиливается.
    → Альтернатива: начинать сразу, даже с малого.

  • Ошибка: полагаться только на силу воли.
    → Последствие: частые срывы.
    → Альтернатива: использовать комплексный подход — психотерапия + замещающие средства.

А что если…

Если бросить курить даже после многих лет зависимости, риск инфаркта и инсульта снижается уже через 1-2 года, а через 10 лет вероятность развития рака лёгких становится такой же, как у некурящих. Организм умеет восстанавливаться, если помочь ему избавиться от постоянного воздействия токсинов.

Плюсы и минусы отказа от курения

Плюсы Минусы
Снижение риска смертельных болезней Временный стресс и тяга
Улучшение внешности и кожи Возможен набор веса
Экономия денег Требуется сила воли
Повышение энергии и выносливости Необходима поддержка окружения

FAQ

Сколько лет сокращает курение?
В среднем около 20 лет жизни.

Помогают ли электронные сигареты бросить?
Они снижают вред, но сохраняют зависимость, поэтому это промежуточный вариант.

Можно ли восстановить лёгкие после отказа?
Частично — слизистые начинают очищаться уже через несколько месяцев.

Как быстро снижается риск инфаркта после отказа?
Через 1-2 года вероятность уменьшается почти вдвое.

Мифы и правда

  • Миф: лёгкие сигареты безопаснее.
    Правда: вред остаётся тем же, так как никотин и смолы всё равно поступают в организм.

  • Миф: курение помогает снять стресс.
    Правда: зависимость сама создаёт тревожность, а расслабление иллюзорно.

  • Миф: бросать в зрелом возрасте уже поздно.
    Правда: организм начинает восстанавливаться в любом возрасте.

Три интересных факта

• Женщины, начавшие курить в подростковом возрасте, рискуют вдвое чаще столкнуться с раком лёгких.
• У курильщиков морщины формируются в среднем на 10 лет раньше.
• Пасcивное курение убивает около миллиона людей ежегодно.

Исторический контекст

  • В XVI веке табак считался "лекарством" и использовался при лечении простуд.

  • В XIX веке курение стало массовой привычкой благодаря фабричному производству сигарет.

  • В XX веке учёные доказали прямую связь между курением и онкологией, после чего начались антитабачные кампании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные Чикагского университета: дети с 7 лет начинают избегать неприятной информации вчера в 18:34

Взрослые прячутся, как страусы: в каком возрасте любопытство превращается в страх правды

Узнайте, почему мы избегаем неприятной информации, как "эффект страуса" проявляется у детей с 7 лет и как с этим бороться. Советы психологов, примеры и стратегии.

Читать полностью » Худеют не от спорта: продукты, которые запускают сжигание жира вчера в 17:33

Врачи: цитрусовые, белки и зелёный чай помогают ускорить похудение

Правильные продукты могут стать вашим союзником в борьбе с лишним весом. Какие фрукты, напитки и блюда ускоряют метаболизм и снижают аппетит?

Читать полностью » Сайгидат Темирбулатова: главная причина снижения лактации — редкие кормления и неправильное прикладывание вчера в 17:23

Чудо-чаи и "лактационные печенья": почему на них надеются зря

Как понять, хватает ли молока новорожденному? Врач рассказывает о признаках и эффективных способах увеличения лактации без лекарств и травяных чаев. Главное – правильное прикладывание и частое кормление!

Читать полностью » Исследования: сочетание сна и кофеина повышает внимание и снижает усталость вчера в 16:21

20 минут, одна чашка — и концентрация возвращается: как работает кофейный сон

Научный способ победить дневную сонливость звучит неожиданно: чашка кофе и короткий сон. Что происходит в мозге и почему это действительно работает?

Читать полностью » Стилисты: каскад остаётся универсальной стрижкой для длинных и средних волос вчера в 16:19

Лёгкие слои и воздушный объём: почему все заговорили о каскаде

Стрижка каскад триумфально возвращается в моду осенью 2025! Узнайте, какая длина и укладка будут самыми актуальными, и как эта стрижка поможет создать легкий и стильный образ.

Читать полностью » Кардиолог Кондрахин: в аптечке должны быть только актуальные препараты по назначению вчера в 15:50

Домашняя аптечка как бомба с таймером: когда лекарства становятся ядом

Узнайте, как правильно организовать аптечку, чтобы она была готова к экстренным ситуациям. 7 важных советов от врача для вашей семьи.

Читать полностью » Врачи: кинза помогает выводить тяжёлые металлы и снижает уровень сахара вчера в 15:14

Пучок, который решает судьбу: где грань между пользой и опасностью кинзы

Кинза — не только ароматная приправа, но и зелень с множеством полезных свойств. Мы разобрали её влияние на организм и возможные ограничения.

Читать полностью » Куркума и магний усиливают действие друг друга и поддерживают сердце, мышцы и иммунитет вчера в 14:46

Эти два вещества усиливают друг друга: как правильно принимать куркуму и магний

Узнайте, как сочетание куркумы и магния помогает укрепить здоровье и почему важно выбирать правильные формы добавок.

Читать полностью »

Новости
Дом

Пластиковые корзины и яркая мебель портят интерьер — советы дизайнеров
Спорт и фитнес

Комплекс для выносливости и силы без оборудования: отжимания, прыжки и выпады
Наука

Метаболиты крови определяют уровень дневной бодрости
Авто и мото

Лампочка топлива загорается при остатке около 8 литров в баке автомобиля
Дом

Daily Meal: банановая кожура может заменить бытовую химию при уборке
Садоводство

Россельхозцентр: в октябре садоводам нужно провести влагозарядковые поливы
Спорт и фитнес

Новички за первый год способны прибавить 6–12 кг мышц у мужчин и 3–6 кг у женщин
Технологии

Blink: пользователи пожаловались на сбой приложения Amazon
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet