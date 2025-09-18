Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Курение и мышцы: где скрыт главный тормоз роста

Медики: никотин ускоряет сердцебиение, но мешает работе мышц и лёгких

Никаких страшилок, только проверенные данные о том, как никотин влияет на спорт и здоровье.

Как никотин действует на организм

Никотин считается стимулятором: он активирует симпатическую нервную систему, ускоряет сердцебиение и повышает давление. Параллельно усиливается концентрация и внимание, появляется чувство удовольствия за счёт выделения дофамина. Именно эти эффекты формируют зависимость.
Получать никотин можно не только через сигареты, но и в виде жвачек, пластырей, спреев. Спортсмены иногда используют такие формы, рассчитывая на положительное влияние, хотя научных подтверждений пользы почти нет.

Курение и выносливость

Кажется, что учащённый пульс и усиленный сердечный выброс должны помогать в беге или езде на велосипеде. Но есть нюанс: после выкуренной сигареты в крови повышается уровень угарного газа, который мешает гемоглобину переносить кислород.
Организм курящего хуже снабжается кислородом, и это заметно сказывается на спорте, особенно там, где нагрузка ложится на ноги. В исследованиях показано: курящие быстрее утомляются при езде на велосипеде или беге, чем при работе руками. Причина в том, что ноги содержат больше медленных волокон, которые "живут" на кислороде.

Курение и силовые нагрузки

Влияние сигарет на силовой спорт менее очевидно. У курильщиков отмечают чуть большую способность напрягать мышцы, но в целом разницы в максимальной силе и массе с некурящими нет. Отличие проявляется в длительной работе: при многоповторных подходах мышцы курильщиков утомляются быстрее. Учёные связывают это со снижением активности ферментов, отвечающих за выработку энергии в митохондриях.
Хорошая новость: всего через 1-4 недели после отказа от сигарет этот показатель возвращается к норме.

Другие формы никотина и спорт

Игроки в хоккей, футбол или бейсбол нередко используют снюс или пластыри. Но мета-анализы показывают: заметной пользы нет. Лишь в редких экспериментах отмечалось повышение выносливости или силы, но это скорее исключение. Поэтому Всемирное антидопинговое агентство и не относит никотин к запрещённым веществам — толку от него для спорта мало.

Советы шаг за шагом

  1. Если не получается бросить курить сразу, уменьшите количество сигарет и совмещайте с физической активностью.

  2. Добавьте аэробные нагрузки: бег, плавание, велотренажёр — они помогают укреплять сердце.

  3. Используйте дыхательные тренажёры или йогу для восстановления лёгких.

  4. Включите в рацион витамины С и Е — они поддерживают сосуды и иммунитет.

  5. Рассмотрите никотинзаместительные средства, если цель — снизить количество сигарет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: курить перед пробежкой.
    → Последствие: падение выносливости из-за нехватки кислорода.
    → Альтернатива: заменить сигарету на жвачку без никотина.
  • Ошибка: совмещать тяжёлую силовую тренировку и курение.
    → Последствие: мышцы быстрее устают.
    → Альтернатива: планировать тренировки на утро, когда желание курить слабее.
  • Ошибка: надеяться на снюс или пластыри как "допинг".
    → Последствие: результата в спорте не будет.
    → Альтернатива: использовать кофе или зелёный чай для лёгкого стимулирующего эффекта.

А что если…

А что если продолжать курить и параллельно заниматься спортом? Это лучше, чем полное отсутствие активности. Регулярные тренировки снижают риск болезней сердца и сосудов, даже если человек не бросил курить. Но эффект всё равно ограничен: максимального прогресса без отказа от сигарет не будет.

FAQ

Можно ли курить и при этом набирать мышечную массу?
Да, масса будет расти, но медленнее из-за снижения выносливости и скорости восстановления.

Сколько стоит никотинзаместительная терапия?
Цена пачки пластырей или жвачек варьируется от 500 до 1500 рублей в аптеке.

Что лучше для спорта: электронные сигареты или обычные?
С точки зрения выносливости и работы лёгких большой разницы нет: и те, и другие мешают организму получать кислород.

Мифы и правда

  • Миф: курение помогает расслабиться перед тренировкой.
  • Правда: никотин вызывает кратковременный подъём давления и учащение пульса, что ухудшает результаты.
  • Миф: спортивные нагрузки нейтрализуют вред сигарет.
  • Правда: тренировки снижают риски, но не устраняют их полностью.
  • Миф: переход на снюс улучшает показатели.
  • Правда: исследований, подтверждающих пользу, нет.

Сон и психология

Никотин нарушает фазу глубокого сна, а это напрямую влияет на восстановление мышц после занятий. Люди, которые курят перед сном, чаще жалуются на усталость и медленное восстановление. Для нормального сна стоит ограничить никотин хотя бы за 3-4 часа до отдыха.

Интересные факты

  1. Уровень угарного газа в крови курильщика может быть выше в 10 раз, чем у некурящего.

  2. Никотин ускоряет обмен веществ на 10-15%, но этот эффект исчезает уже через пару недель.

  3. В одном исследовании близнецов разница в утомляемости мышц проявлялась только у того, кто курил, даже при одинаковых тренировках.

Исторический контекст

  • В 1930-е годы многие олимпийские атлеты курили прямо перед соревнованиями, считая это способом "поднять тонус".
  • В 1960-х реклама сигарет активно использовала образы спортсменов, особенно бейсболистов.
  • С 2000-х годов всё больше спортивных организаций вводят ограничения на курение в тренировочных центрах и на аренах.

