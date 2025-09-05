Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кашляющий мужчина
Кашляющий мужчина
© Wikipedia by Irfansevket2905 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:12

Курильщик может не задыхаться годами, но один кашель меняет всё

Профессор Бабак: кашель курильщика в 75% случаев связан с ХОБЛ

Кашель, возникающий у людей, регулярно употребляющих табак, медики настоятельно советуют не воспринимать как естественное явление. Этот симптом может быть сигналом серьёзных нарушений работы дыхательной системы, включая хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ) и злокачественные опухоли. По данным специалистов, до 75% курильщиков сталкиваются с подобной проблемой, и игнорировать её опасно.

Когда кашель становится тревожным симптомом

Доктор медицинских наук Александр Карабиненко обращает внимание на то, что за постоянным кашлем нередко скрываются новообразования. Он рекомендует всем курящим регулярно проходить флюорографию, чтобы выявить возможные изменения в лёгких на ранних стадиях. Особую настороженность должны вызывать ситуации, когда кашель приобретает затяжной характер, сопровождается одышкой или появлением крови в мокроте.

"За этим симптомом может скрываться новообразование", — сказал доктор медицинских наук Александр Карабиненко.

Опасность ХОБЛ и роль диагностики

Профессор Сергей Бабак подчёркивает, что кашель курильщика — это всегда патологический процесс. В большинстве случаев он указывает на ХОБЛ. В отличие от бронхита, это заболевание сопровождается обструкцией — сужением дыхательных путей, что значительно осложняет дыхание.

Пульмонолог Александр Пальман сравнивает развитие болезни у курильщиков с "гусарской рулеткой": невозможно предугадать, у кого именно многолетнее курение приведёт к тяжёлым последствиям, а у кого организм дольше будет сопротивляться.

"Развитие этого заболевания у одних курильщиков и его отсутствие у других напоминает "гусарскую рулетку"", — отметил пульмонолог Александр Пальман.

Почему важно не откладывать визит к врачу

По словам специалистов, многие люди с привычкой к курению недооценивают опасность своего кашля и обращаются за медицинской помощью лишь тогда, когда болезнь уже прогрессирует. На этой стадии чаще всего диагностируется ХОБЛ.

Медики подчёркивают: современное лечение позволяет пациентам жить долгие годы, но полностью избавиться от болезни невозможно. Даже полный отказ от курения не возвращает лёгкие в исходное состояние, так как патологический процесс, вызванный многолетним воздействием дыма, продолжает развиваться.

