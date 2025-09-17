Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Smokepurpp
Smokepurpp
© commons.wikimedia.org by The Come Up Show from Canada is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:15

Американский рэпер Smokepurpp снова в Москве: что подготовил для поклонников на Хэллоуин

Американский рэпер Smokepurpp приедет в Москву на Хэллоуин

Осень в Москве обещает быть насыщенной на музыкальные события. В ночь с 31 октября на 1 ноября столица примет громкое шоу — американский рэпер Smokepurpp выступит на вечеринке, приуроченной к Хэллоуину.

Подробности концерта

Мероприятие состоится в клубе VK Gipsy. Организаторы уточняют: артист появится на сцене не раньше двух часов ночи, а на входе будет действовать фейсконтроль. Стоимость билетов колеблется от 2400 рублей за стандартные места до 120 тысяч рублей за VIP-зоны.

"Артист выйдет на сцену не ранее 2.00", — заявили представители клуба.

Подобное шоу станет продолжением интереса музыканта к российской публике: летом он уже давал концерт в Москве вместе с Lil Pump.

Кто такой Smokepurpp

Рэпер из Флориды начал музыкальную карьеру в 2015 году, выкладывая собственные треки на SoundCloud. Уже через пару лет его имя стало известно широкой публике. В 2017 году он выпустил микстейп "Deadstar", а хит "Audi" сделал его звездой новой школы хип-хопа.

Smokepurpp сотрудничал с такими артистами, как Lil Pump, Travis Scott и продюсер Murda Beatz. Его музыка отличается агрессивной подачей, энергичными битами и звучанием, характерным для трэп-сцены Флориды.

Сравнение

Артист Популярность в России Основные хиты Особенности
Smokepurpp Высокая среди молодежи Audi, Nephew Агрессивный трэп, энергия
Lil Pump Очень высокая Gucci Gang, ESSKEETIT Яркий имидж, коллаборации
Travis Scott Широкая аудитория Sicko Mode, Goosebumps Глубокий продакшн, шоу-визуалы

Мифы и правда

  • Миф: все концерты Smokepurpp проходят одинаково.
    Правда: каждый сет-лист варьируется, и в него включают новые треки.

  • Миф: рэпер ориентирован только на американскую публику.
    Правда: у него значительная фан-база в Европе и России.

  • Миф: поздние выступления означают короткую программу.
    Правда: обычно сет длится более часа, включая хиты и коллаборации.

3 интересных факта о Smokepurpp

  1. Его первый микстейп "Deadstar" поднялся в чартах Billboard и закрепил за ним репутацию "звезды SoundCloud-рэпа".

  2. Smokepurpp часто экспериментирует с визуальным образом и стилем, что делает его шоу непредсказуемыми.

  3. Он активно сотрудничал с Lil Pump, и их совместные выступления всегда собирали полные залы.

