Американский рэпер Smokepurpp снова в Москве: что подготовил для поклонников на Хэллоуин
Осень в Москве обещает быть насыщенной на музыкальные события. В ночь с 31 октября на 1 ноября столица примет громкое шоу — американский рэпер Smokepurpp выступит на вечеринке, приуроченной к Хэллоуину.
Подробности концерта
Мероприятие состоится в клубе VK Gipsy. Организаторы уточняют: артист появится на сцене не раньше двух часов ночи, а на входе будет действовать фейсконтроль. Стоимость билетов колеблется от 2400 рублей за стандартные места до 120 тысяч рублей за VIP-зоны.
"Артист выйдет на сцену не ранее 2.00", — заявили представители клуба.
Подобное шоу станет продолжением интереса музыканта к российской публике: летом он уже давал концерт в Москве вместе с Lil Pump.
Кто такой Smokepurpp
Рэпер из Флориды начал музыкальную карьеру в 2015 году, выкладывая собственные треки на SoundCloud. Уже через пару лет его имя стало известно широкой публике. В 2017 году он выпустил микстейп "Deadstar", а хит "Audi" сделал его звездой новой школы хип-хопа.
Smokepurpp сотрудничал с такими артистами, как Lil Pump, Travis Scott и продюсер Murda Beatz. Его музыка отличается агрессивной подачей, энергичными битами и звучанием, характерным для трэп-сцены Флориды.
Сравнение
|Артист
|Популярность в России
|Основные хиты
|Особенности
|Smokepurpp
|Высокая среди молодежи
|Audi, Nephew
|Агрессивный трэп, энергия
|Lil Pump
|Очень высокая
|Gucci Gang, ESSKEETIT
|Яркий имидж, коллаборации
|Travis Scott
|Широкая аудитория
|Sicko Mode, Goosebumps
|Глубокий продакшн, шоу-визуалы
Мифы и правда
-
Миф: все концерты Smokepurpp проходят одинаково.
Правда: каждый сет-лист варьируется, и в него включают новые треки.
-
Миф: рэпер ориентирован только на американскую публику.
Правда: у него значительная фан-база в Европе и России.
-
Миф: поздние выступления означают короткую программу.
Правда: обычно сет длится более часа, включая хиты и коллаборации.
3 интересных факта о Smokepurpp
-
Его первый микстейп "Deadstar" поднялся в чартах Billboard и закрепил за ним репутацию "звезды SoundCloud-рэпа".
-
Smokepurpp часто экспериментирует с визуальным образом и стилем, что делает его шоу непредсказуемыми.
-
Он активно сотрудничал с Lil Pump, и их совместные выступления всегда собирали полные залы.
