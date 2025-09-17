Американский рэпер Smokepurpp снова в Москве: что подготовил для поклонников на Хэллоуин

Осень в Москве обещает быть насыщенной на музыкальные события. В ночь с 31 октября на 1 ноября столица примет громкое шоу — американский рэпер Smokepurpp выступит на вечеринке, приуроченной к Хэллоуину.

Подробности концерта

Мероприятие состоится в клубе VK Gipsy. Организаторы уточняют: артист появится на сцене не раньше двух часов ночи, а на входе будет действовать фейсконтроль. Стоимость билетов колеблется от 2400 рублей за стандартные места до 120 тысяч рублей за VIP-зоны.

"Артист выйдет на сцену не ранее 2.00", — заявили представители клуба.

Подобное шоу станет продолжением интереса музыканта к российской публике: летом он уже давал концерт в Москве вместе с Lil Pump.

Кто такой Smokepurpp

Рэпер из Флориды начал музыкальную карьеру в 2015 году, выкладывая собственные треки на SoundCloud. Уже через пару лет его имя стало известно широкой публике. В 2017 году он выпустил микстейп "Deadstar", а хит "Audi" сделал его звездой новой школы хип-хопа.

Smokepurpp сотрудничал с такими артистами, как Lil Pump, Travis Scott и продюсер Murda Beatz. Его музыка отличается агрессивной подачей, энергичными битами и звучанием, характерным для трэп-сцены Флориды.

