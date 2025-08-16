Суп, который объединяет: солянка с копченостями как символ домашнего уюта

Задумывались ли вы, как приготовить по-настоящему сытный и ароматный суп, который станет настоящей находкой для вашего обеда или ужина? Солянка с копченостями — это именно тот рецепт, который порадует вас и ваших близких. Этот яркий и наваристый суп с насыщенным вкусом — отличный способ собрать семью за одним столом.

Ингредиентов

Говядина (на кости) — 500 г

Копченые ребрышки (свиные) — 300 г

Охотничьи колбаски — 300 г

Соленые огурцы — 300 г

Помидоры — 200 г

Оливки — 100 г

Сливочное масло — 80 г

Лук — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лимоны — 0.5 шт.

Каперсы — 2 ст. л.

Томатная паста — 1 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Душистый перец — 5 шт.

Соль — по вкусу

Вода — 3 л

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Для бульона подойдет любая часть говядины на косточке. Охотничьи колбаски можно заменить на обычные копченые. В кипящую воду поместите промытую говядину на косточке, копченые ребрышки, очищенную луковицу, оливки и душистый перец. Варите на среднем огне, снимая пену, в течение 1 часа. Если хотите более густой суп, уменьшите количество воды до 2,5 литров.

Пока бульон варится, нарежьте охотничьи колбаски кружочками, морковь полукружьями, а соленые огурцы кубиками. Если у вас корнишоны, их можно нарезать кружочками. Очистите и нарежьте вторую луковицу мелкими кубиками. На мелкой терке натрите помидоры, удаляя кожицу. В сковороде растопите треть сливочного масла и обжарьте морковь 5-7 минут, затем переложите в кастрюлю.

Обжарьте лук до прозрачности в оставшемся масле и добавьте его в кастрюлю. Затем добавьте нарезанные колбаски и каперсы, варите на медленном огне 15 минут. В сковороде с оставшимся маслом тушите помидоры, огурцы и томатную пасту в течение 5 минут, после чего переложите в кастрюлю.

Добавьте лавровый лист, соль по вкусу и томите суп на медленном огне 30 минут. При желании можно добавить немного рассола от оливок или огурцов. Снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой и дайте солянке настояться 10 минут. Разлейте по тарелкам, добавив в каждую ломтик лимона и немного зелени. Приятного аппетита!

Солянка с копченостями — это не просто блюдо, а настоящая кулинарная традиция, которая способна согреть в холодные дни и порадовать своих гостей.