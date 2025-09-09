Новый вкус классики: почему скумбрия перевернула представление о Мимозе

Представьте: привычный салат Мимоза, но с неожиданным акцентом. Вместо консервированной рыбы — нежная копченая скумбрия, которая добавляет дымный аромат и мягкость. Получается блюдо, которое удивляет и радует. Готовы открыть для себя этот вариант?

Этот салат — интересная интерпретация популярного блюда. Копченая скумбрия идеально вписывается в нежные слои, создавая новый, неповторимый вкус.

Ингредиенты

Скумбрия копченая (лучше горячего копчения) — 1 шт.

Картофель небольшие — 2 шт.

Морковь небольшие — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца — 4 шт.

Плавленый сыр — 90 г

Соль — по вкусу

Майонез — 80 г

Укроп для украшения — 15 г

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты. Отварите картофель и морковь в кожуре до готовности, остудите и очистите. Сварите яйца вкрутую (подробности — по ссылке в рецепте), остудите в холодной воде.

Очистите и мелко порежьте лук. Залейте кипятком на 15 минут, откиньте на ситечко. Снимите кожу со скумбрии, удалите кости и хребет. Нарежьте мелким кубиком. Натрите картофель на крупной терке.

Аналогично измельчите морковь. Очистите яйца, отделите белки от желтков (один желток оставьте для украшения). На тарелке выложите слой картофеля, посолите и смажьте майонезом.

Добавьте слой лука. Разложите кусочки скумбрии. Выложите тертую морковь, посолите. Измельчите желтки и плавленый сыр на мелкой терке, смешайте с майонезом. Распределите смесь поверх моркови.

Смажьте салат майонезом со всех сторон. Натрите белки на крупной терке и распределите по бокам и верху. Украсьте укропом и тертым желтком, имитируя мимозу. Поставьте в холодильник на 1,5-2 часа для пропитки.