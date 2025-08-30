Не пропустите: без этого салата ваш праздник может оказаться провальным
Есть блюда, которые идеально подходят к любому поводу — будь то обычный ужин или праздничный застолье. Салат с копчёной курицей и помидорами — именно такой вариант: сочный, ароматный и очень простой в приготовлении. С ним справится даже тот, кто только начинает свой путь на кухне.
Что понадобится
- Копчёная курица — 200 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Помидоры черри — 4 шт.
- Майонез — 2 ст. л.
- Петрушка — по вкусу
- Специи — по желанию
Приступаем к готовке
Подготовьте все ингредиенты. Ничего лишнего — только самое необходимое. Копчёную курицу нарежьте аккуратной соломкой или небольшими кубиками. Сыр натрите на крупной тёрке или также нарежьте кубиками. Главное — чтобы он был качественным, без лишних добавок.
Помидоры черри промойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите семена. Мякоть нарежьте некрупно. В миске смешайте курицу, сыр и помидоры. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу.
Совет: курица и майонез уже солёные, поэтому будьте аккуратнее с солью.
Аккуратно перемешайте салат, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой. Подавайте, украсив свежей петрушкой или другой зеленью. Можно использовать укроп или кинзу — на ваш вкус.
