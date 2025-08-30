Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с курицей
Салат с курицей
© commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:23

Не пропустите: без этого салата ваш праздник может оказаться провальным

Салат с копчёной курицей и помидорами черри: шаги приготовления и ингредиенты

Есть блюда, которые идеально подходят к любому поводу — будь то обычный ужин или праздничный застолье. Салат с копчёной курицей и помидорами — именно такой вариант: сочный, ароматный и очень простой в приготовлении. С ним справится даже тот, кто только начинает свой путь на кухне.

Что понадобится

  • Копчёная курица — 200 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Помидоры черри — 4 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Петрушка — по вкусу
  • Специи — по желанию

Приступаем к готовке

Подготовьте все ингредиенты. Ничего лишнего — только самое необходимое. Копчёную курицу нарежьте аккуратной соломкой или небольшими кубиками. Сыр натрите на крупной тёрке или также нарежьте кубиками. Главное — чтобы он был качественным, без лишних добавок.

Помидоры черри промойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите семена. Мякоть нарежьте некрупно. В миске смешайте курицу, сыр и помидоры. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу.

Совет: курица и майонез уже солёные, поэтому будьте аккуратнее с солью.

Аккуратно перемешайте салат, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой. Подавайте, украсив свежей петрушкой или другой зеленью. Можно использовать укроп или кинзу — на ваш вкус.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как добиться воздушности бисквита: основные ошибки при выпечке шифонового торта сегодня в 3:44

Шифоновый торт: легкость, которая может обернуться неожиданными последствиями

Узнайте, как приготовить нежнейший шифоновый торт с малиной и заварным кремом. Легкий, воздушный, он станет главным украшением вашего стола!

Читать полностью » Тайваньские рынки предлагают культовый напиток — папайевое молоко сегодня в 3:38

В Нью-Йорке такого не найти: почему местные возвращаются на Тайвань ради одного стакана

Тайваньский культовый напиток, который затмевает даже чай с пузырьками. Почему папайевое молоко стало символом острова и можно ли приготовить его дома?

Читать полностью » Как приготовить салат с пекинской капустой и ветчиной за 30 минут сегодня в 2:37

Секретный ингредиент для идеального салата: что скрывается за простотой рецепта

Откройте секрет идеального лёгкого салата! Всего 30 минут, и на вашем столе — хрустящее сочетание пекинской капусты, ветчины и огурца. Вкусно, быстро, универсально.

Читать полностью » Заливное из курицы: основные этапы и рекомендации по приготовлению сегодня в 2:31

Кулинарная магия: как курица и морковь превращаются в прозрачный бриллиант на вашем столе

Узнайте, как приготовить эффектное заливное из курицы с желатином. Это простое и вкусное блюдо станет настоящим украшением вашего стола на любом празднике!

Читать полностью » Приготовление травяной соли из петрушки, укропа и базилика — пошаговый рецепт сегодня в 2:16

Кулинарный трюк: щепотка соли и горсть трав превращаются во вкусовую пыль для любого блюда

Травяная соль сохраняет свежесть зелени на месяцы вперёд и превращается в универсальную приправу для блюд — от мяса и рыбы до хлеба и даже попкорна.

Читать полностью » Запекание фаршированных грибов: технология приготовления для предотвращения раскисания сегодня в 1:25

Курица и грибы против пиццы: какая закуска выигрывает в битве за внимание гостей

Узнайте, как быстро и просто приготовить шампиньоны, фаршированные курицей и сыром. Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей ароматной еды!

Читать полностью » Гордон Рамзи рассказал, как сделать омлет мягким и ароматным сегодня в 1:22

Омлет по-новому: одна простая хитрость делает его в разы вкуснее

Обычный омлет превращается в изысканное блюдо, если добавить всего один ингредиент. Этот секрет удивил TikTok и изменит ваш завтрак.

Читать полностью » Как запечь овощи в сметане: советы по выбору ингредиентов и технике сегодня в 1:19

Запеченные овощи в сметане: легкий способ сделать ужин полезным и вкусным

Запеченные овощи в сметане — это простое и вкусное блюдо, которое можно легко подготовить. Узнайте, как разнообразить свой стол с помощью этого рецепта!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Алтана Прокопьева: вейпы вызывают смертельно опасное заболевание EVALI
Еда

Как приготовить салат с ветчиной и фасолью за 10 минут: простой рецепт
Питомцы

Огурцы, кабачки и тыква разрешены кроликам как дополнение к зерновым
Спорт и фитнес

Тренер Морган Риз назвала эффективные упражнения с TRX для нижней части тела
Авто и мото

Эксперты назвали причины продажи почти новых автомобилей на вторичном рынке
Еда

Как сделать тарталетки с сыром и огурцом: советы по выбору ингредиентов
Туризм

Сентябрьский отдых в Сочи: маршруты и прогулки
Спорт и фитнес

Минздрав США: для здоровья необходимо 150 минут умеренных тренировок в неделю
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru