Не пропустите: без этого салата ваш праздник может оказаться провальным

Есть блюда, которые идеально подходят к любому поводу — будь то обычный ужин или праздничный застолье. Салат с копчёной курицей и помидорами — именно такой вариант: сочный, ароматный и очень простой в приготовлении. С ним справится даже тот, кто только начинает свой путь на кухне.

Что понадобится

Копчёная курица — 200 г

Твёрдый сыр — 100 г

Помидоры черри — 4 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Петрушка — по вкусу

Специи — по желанию

Приступаем к готовке

Подготовьте все ингредиенты. Ничего лишнего — только самое необходимое. Копчёную курицу нарежьте аккуратной соломкой или небольшими кубиками. Сыр натрите на крупной тёрке или также нарежьте кубиками. Главное — чтобы он был качественным, без лишних добавок.

Помидоры черри промойте, обсушите, разрежьте пополам и удалите семена. Мякоть нарежьте некрупно. В миске смешайте курицу, сыр и помидоры. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу.

Совет: курица и майонез уже солёные, поэтому будьте аккуратнее с солью.

Аккуратно перемешайте салат, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой. Подавайте, украсив свежей петрушкой или другой зеленью. Можно использовать укроп или кинзу — на ваш вкус.