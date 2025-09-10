Салат с копченой курицей: тайный ингредиент, который перевернет ваше представление о столе
Представьте: на праздничном ужине гости ахают от восторга, а вы скромно улыбаетесь, зная секрет этого блюда. Салат с копченой курицей и черносливом — это не просто закуска, а настоящий хит, где пикантность мяса встречается со сладостью сухофруктов. Он сытный благодаря овощам и идеально подходит как для семейного обеда, так и для большого торжества. Давайте разберёмся, как его приготовить шаг за шагом.
Ингредиенты
- Копчёная курица: 200 г (подойдёт грудка, бёдрышки или голени)
- Чернослив без косточек: 75 г
- Картофель: 1 шт.
- Морковь: 1 шт.
- Яйца: 2 шт.
- Твёрдый сыр: 100 г
- Грецкие орехи: 30 г
- Майонез: 5 ст. л. (или сметана для лёгкого варианта)
Подготовка продуктов
Сначала подготовьте всё необходимое. Отварите картофель, морковь и яйца вкрутую — это займёт около 30 минут после закипания. Промойте овощи щёткой, залейте холодной водой и варите на среднем огне, пока нож легко не входит в плоды. Остудите и очистите.
Чернослив промойте и обсушите; если он жёсткий, замочите в горячей воде на 5-10 минут. Курицу снимите с костей и нарежьте кубиками. Орехи порубите мелко, сыр натрите на средней тёрке для нежности.
Пошаговое приготовление
Первый слой: картофель. Натрите охлаждённый картофель на крупной тёрке, выложите в кольцо и слегка утрамбуйте. Смажьте майонезом.
Второй слой: курица и чернослив. Нарежьте курицу кубиками, выложите на картофель. Сверху добавьте мелко нарезанный чернослив. Смажьте оба слоя майонезом.
Третий слой: яйца. Натрите яйца на крупной тёрке, утрамбуйте и смажьте майонезом.
Четвёртый слой: морковь. Натрите морковь крупно, выложите и смажьте майонезом.
Пятый слой: сыр. Посыпьте натёртым сыром — этот слой не смазывайте.
Посыпьте рублеными орехами. Уберите салат в холодильник на 2 часа для пропитки. Снимите кольцо, украсьте по вкусу и наслаждайтесь!
Советы
- Вместо майонеза попробуйте сметану — салат станет легче.
- Если чернослив слишком сухой, замочите его заранее.
- Этот рецепт универсален: можно добавить зелень или заменить орехи на семечки.
