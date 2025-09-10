Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
салат с печенью трески
салат с печенью трески
© freepik by diana.grytsku is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:26

Салат с копченой курицей: тайный ингредиент, который перевернет ваше представление о столе

Салат с копченой курицей и черносливом готовится за 30 минут

Представьте: на праздничном ужине гости ахают от восторга, а вы скромно улыбаетесь, зная секрет этого блюда. Салат с копченой курицей и черносливом — это не просто закуска, а настоящий хит, где пикантность мяса встречается со сладостью сухофруктов. Он сытный благодаря овощам и идеально подходит как для семейного обеда, так и для большого торжества. Давайте разберёмся, как его приготовить шаг за шагом.

Ингредиенты

  • Копчёная курица: 200 г (подойдёт грудка, бёдрышки или голени)
  • Чернослив без косточек: 75 г
  • Картофель: 1 шт.
  • Морковь: 1 шт.
  • Яйца: 2 шт.
  • Твёрдый сыр: 100 г
  • Грецкие орехи: 30 г
  • Майонез: 5 ст. л. (или сметана для лёгкого варианта)

Подготовка продуктов

Сначала подготовьте всё необходимое. Отварите картофель, морковь и яйца вкрутую — это займёт около 30 минут после закипания. Промойте овощи щёткой, залейте холодной водой и варите на среднем огне, пока нож легко не входит в плоды. Остудите и очистите.

Чернослив промойте и обсушите; если он жёсткий, замочите в горячей воде на 5-10 минут. Курицу снимите с костей и нарежьте кубиками. Орехи порубите мелко, сыр натрите на средней тёрке для нежности.

Пошаговое приготовление

Первый слой: картофель. Натрите охлаждённый картофель на крупной тёрке, выложите в кольцо и слегка утрамбуйте. Смажьте майонезом.

Второй слой: курица и чернослив. Нарежьте курицу кубиками, выложите на картофель. Сверху добавьте мелко нарезанный чернослив. Смажьте оба слоя майонезом.

Третий слой: яйца. Натрите яйца на крупной тёрке, утрамбуйте и смажьте майонезом.

Четвёртый слой: морковь. Натрите морковь крупно, выложите и смажьте майонезом.

Пятый слой: сыр. Посыпьте натёртым сыром — этот слой не смазывайте.

Посыпьте рублеными орехами. Уберите салат в холодильник на 2 часа для пропитки. Снимите кольцо, украсьте по вкусу и наслаждайтесь!

Советы

  • Вместо майонеза попробуйте сметану — салат станет легче.
  • Если чернослив слишком сухой, замочите его заранее.
  • Этот рецепт универсален: можно добавить зелень или заменить орехи на семечки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шеф-повара запекают голубцы в сметане в духовке до хрустящей корочки сегодня в 13:42

Голубцы в сметане: когда духовка превращает обычное в экстравагантное

Нежные голубцы в сметане — семейный хит! Секрет сочности в простых шагах: капуста, фарш, рис и ароматный соус. Идеально для ужина, без лишних хлопот.

Читать полностью » Салат Кармен готовится с курицей, ветчиной и сухариками для насыщенного вкуса сегодня в 9:08

Салат с курицей и ветчиной за 35 минут: меньше работы, больше удовольствия без лишних затрат

Откройте секрет простого салата Кармен: курица, ветчина и хрустящие сухарики в пикантной заправке. Идеально для ужина или праздника, без лишних хлопот!

Читать полностью » Шеф-повар поделился рецептом салата с фасолью и пекинской капустой без майонеза сегодня в 8:35

Салат, который изменит ваше представление о фасоли и капусте

Откройте для себя свежий и полезный салат с фасолью и пекинской капустой — оригинальная заправка без майонеза и сметаны придаст блюду неповторимый вкус!

Читать полностью » Кулинары советуют готовить бисквитный рулет с бананом для получения пышной текстуры сегодня в 8:20

Бисквитный рулет с бананом: как десерт, похожий на объятия, вернёт вкус детства в вашу кухню

Узнайте, как приготовить нежный и пышный бисквитный рулет с бананом и сливочным кремом — простой рецепт вкусного десерта для любого случая.

Читать полностью » Орешки с сгущенкой в формочках на газу получаются хрустящими сегодня в 7:32

Быстрый путь к праздничному столу: орешки на газу, которые готовятся быстрее, чем кажется

Хрустящие орешки скрывают сладкий секрет сгущенки! Откройте бабушкин рецепт в формочках на газу: простые ингредиенты, шаг за шагом. Идеально для уюта и праздников.

Читать полностью » Рецепт салата Любовница включает курицу, орехи и сухофрукты сегодня в 7:16

Орехи в салате: парадокс, который заставляет забыть о простых рецептах навсегда

Представьте салат, где курица встречает сладость изюма и хруст орехов — идеальный для ужина! Этот рецепт сочетает простоту и яркий вкус, не раскрывая всех секретов

Читать полностью » Картофель с подливкой в духовке приобретает насыщенный вкус от лимона сегодня в 6:29

Подливка для картофеля: от серых будней к взрыву вкуса, который запомнится навсегда

Почему картофель с подливкой в духовке исчезает со стола первым? Простой рецепт на любой день: аромат, вкус и минимум усилий. Идеальный гарнир к мясу или рыбе.

Читать полностью » Пирог с орехами и изюмом выпекается до золотистой корочки в духовке сегодня в 6:13

Пирог с орехами и изюмом: когда ром в десерте ломает стереотипы о сладком

Пирог с орехами и изюмом — идеальный десерт с пряным ароматом рома и апельсиновой цедры. Узнайте, как правильно приготовить и пропитать пирог, чтобы удивить гостей!

Читать полностью »

Новости
Наука

Ксенотрансплантация почки: генетически модифицированная свинья дарит надежду на будущее
Садоводство

Экологи отмечают пользу компостных ям для переработки отходов и удобрения почвы в Приамурье
Красота и здоровье

Невролог Демьяновская: 20-30 минут сна днём защищают от нейродегенеративных заболеваний
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Ширвиндт рассказала о разводе с Михаилом и объяснила причины разрыва
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала комплекс утренних упражнений вместо кофе
Авто и мото

BMW, Mercedes-Benz и Stellantis назвали планы ЕС по отказу от ДВС к 2035 году нереалистичными
Еда

Торт Медовик по советскому рецепту: медовые коржи и сметанный крем
Туризм

В долине Куа сохранились палеолитические рисунки возрастом более 20 тысяч лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet