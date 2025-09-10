Салат с копченой курицей: тайный ингредиент, который перевернет ваше представление о столе

Представьте: на праздничном ужине гости ахают от восторга, а вы скромно улыбаетесь, зная секрет этого блюда. Салат с копченой курицей и черносливом — это не просто закуска, а настоящий хит, где пикантность мяса встречается со сладостью сухофруктов. Он сытный благодаря овощам и идеально подходит как для семейного обеда, так и для большого торжества. Давайте разберёмся, как его приготовить шаг за шагом.

Ингредиенты

Копчёная курица: 200 г (подойдёт грудка, бёдрышки или голени)

Чернослив без косточек: 75 г

Картофель: 1 шт.

Морковь: 1 шт.

Яйца: 2 шт.

Твёрдый сыр: 100 г

Грецкие орехи: 30 г

Майонез: 5 ст. л. (или сметана для лёгкого варианта)

Подготовка продуктов

Сначала подготовьте всё необходимое. Отварите картофель, морковь и яйца вкрутую — это займёт около 30 минут после закипания. Промойте овощи щёткой, залейте холодной водой и варите на среднем огне, пока нож легко не входит в плоды. Остудите и очистите.

Чернослив промойте и обсушите; если он жёсткий, замочите в горячей воде на 5-10 минут. Курицу снимите с костей и нарежьте кубиками. Орехи порубите мелко, сыр натрите на средней тёрке для нежности.

Пошаговое приготовление

Первый слой: картофель. Натрите охлаждённый картофель на крупной тёрке, выложите в кольцо и слегка утрамбуйте. Смажьте майонезом.

Второй слой: курица и чернослив. Нарежьте курицу кубиками, выложите на картофель. Сверху добавьте мелко нарезанный чернослив. Смажьте оба слоя майонезом.

Третий слой: яйца. Натрите яйца на крупной тёрке, утрамбуйте и смажьте майонезом.

Четвёртый слой: морковь. Натрите морковь крупно, выложите и смажьте майонезом.

Пятый слой: сыр. Посыпьте натёртым сыром — этот слой не смазывайте.

Посыпьте рублеными орехами. Уберите салат в холодильник на 2 часа для пропитки. Снимите кольцо, украсьте по вкусу и наслаждайтесь!

Советы