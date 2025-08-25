Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с курицей и орехами
Салат с курицей и орехами
© openverse.org by allochka22ru is licensed under CC BY-SA 2.0.
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:13

Ошибка, которую допускают 9 из 10 хозяек: из-за неё салат теряет весь свой вкус и шарм

Как приготовить салат с копченой курицей

Что может быть лучше на праздничном столе, чем салат, который исчезает с тарелок первым? Это блюдо — именно тот случай, когда смелые гастрономические эксперименты приводят к ошеломительному успеху. Нежное копченое мясо, пикантная морковь, сытные грибы и хрустящие орехи создают настоящую симфонию вкуса. Этот салат не просто угощение — это главный герой любого застолья, который гарантированно соберет восторженные отзывы.

Ингредиенты для кулинарного триумфа

Для приготовления нам понадобятся доступные и вкусные продукты. Заранее подготовьте всё необходимое, чтобы процесс был в радость.

  • Копченая курица: 300 г
  • Шампиньоны свежие: 150 г
  • Морковь по-корейски: 100 г
  • Сыр твердых сортов: 100 г
  • Грецкие орехи: 70 г
  • Майонез: 70 г
  • Сметана (густая): 50 г
  • Куриные яйца: 3 шт.
  • Лук репчатый: ½ шт.
  • Чеснок: 2 зубчика
  • Масло растительное: 2 ст. л.
  • Соль, перец черный молотый: по вкусу

Интересный факт: сочетание орехов с мясом птицы имеет глубокие исторические корни в кухнях Закавказья и Ближнего Востока. Грецкие орехи, богатые полезными жирами и белком, не только добавляют текстуру, но и делают блюдо более сытным и питательным.

Пошаговый план действий

Прелесть этого рецепта в его вариативности. Вы можете блеснуть кулинарным мастерством, собрав салат эффектными слоями, или просто смешать все ингредиенты в салатнице для быстрого и такого же вкусного результата.

Подготовка компонентов

Тщательная подготовка — залог идеального блюда. Морковь по-корейски нужно откинуть на дуршлаг, чтобы избавиться от лишнего маринада. Яйца обязательно вымойте с щеткой под теплой водой, чтобы обезопасить себя от бактерий с поверхности скорлупы. Помните, что салаты лучше всего готовить из предварительно охлажденных продуктов.

Обжариваем грибы с луком

Нарежьте шампиньоны аккуратными пластинками, а лук — небольшими кубиками. Чтобы избежать слез при нарезке лука, ополосните нож и сам овощ холодной водой. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте грибы с луком до золотистого цвета и приятного аромата. В конце процесса не забудьте посолить и поперчить их по вкусу.

Работаем с остальными ингредиентами

Пока грибы остывают, займитесь другими продуктами. Яйца, сваренные вкрутую, очистите и натрите на крупной терке. Копченую курицу нарежьте мелким кубиком и смешайте со столовой ложкой майонеза и чесноком, пропущенным через пресс. Сыр натрите на той же терке, что и яйца. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде — это раскроет их вкус — и крупно порубите ножом.

Собираем наш шедевр

Смешайте оставшийся майонез со сметаной — это и будет наша нежная заправка. Для сборки установите на сервировочное блюдо кулинарное кольцо. Выкладывайте ингредиенты слоями, каждый раз смазывая небольшим количеством заправки: курица, грибы с луком, корейская морковь, яйца, сыр. Завершающим штрихом станет щедрая посыпка из грецких орехов. Обязательно дайте салату 1-2 часа настояться в холодильнике — это позволит вкусам соединиться в единое целое.

Подача и украшение

Аккуратно снимите кольцо. Перед вами — идеальный, пропитанный и невероятно аппетитный салат. Украсьте его свежей зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Интересный факт: традиция выкладывать салаты слоями пришла из ресторанной кухни. Это не только красиво, но и функционально: такой способ позволяет равномерно распределить заправку и сохранить текстуру каждого ингредиента, чтобы он не превратился в однородную массу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт заманихи из помидоров и перца на зиму сегодня в 12:02

Не просто закуска: что скрывается за простым названием заманиха и почему ее стоит приготовить

Узнайте, как приготовить густую и ароматную заманиху из помидоров и перца на зиму. Простой рецепт пикантной закуски, которая станет хитом вашего стола.

Читать полностью » Эксперты рассказали, сколько витаминов сохраняют замороженные ягоды и фрукты сегодня в 11:56

В морозилке витамины тают: как долго ягоды остаются "живыми"

Заморозка сохраняет витамины лишь первые 4 месяца. Эксперты рассказали, как правильно подготавливать и хранить ягоды и фрукты, чтобы они оставались полезными.

Читать полностью » Пошаговый рецепт консервации грибного салата с томатной основой сегодня в 11:18

Секрет бабушкиного погреба: какой ингредиент не дает грибной закуске испортиться до весны

Узнайте, как приготовить бесподобный салат с грибами на зиму. Простой рецепт, который выручит вас при внезапном визите гостей и станет идеальным дополнением к ужину.

Читать полностью » Приготовление куриного филе в аэрогриле сегодня в 7:15

Ошибка 99% хозяек: почему нельзя доверять таймеру и как определить готовность курицы без ножа

Секрет идеально сочного и нежного куриного филе без лишних хлопот. Узнайте, как избежать сухости и приготовить в аэрогриле ужин, который соберёт всю семью за столом.

Читать полностью » Как приготовить хрустящую картошку с нежным мясом сегодня в 6:47

Не отбивная, не рагу: как обычная свинина превращается в главное блюдо стола

Узнайте, как приготовить нежнейшее мясо по-французски с картофелем и сыром всего в одной сковороде. Простой рецепт для впечатляющего ужина без лишних хлопот.

Читать полностью » Как приготовить курицу в панировке с орехами и сыром сегодня в 6:11

Ваши домашние требуют это снова: рецепт, который съедается быстрее, чем готовится

Хрустящая курица в орехово-сырной шубке, запеченная до perfection. Узнайте секрет приготовления сочного арабского блюда в вашей духовке.

Читать полностью » Как приготовить гнезда из фарша с сыром и яйцом: пошаговая инструкция сегодня в 5:42

Хруст, сочность, расплавленный сыр: ради этого блюда забывают о диетах

Простой рецепт, который станет хитом любого стола. Узнайте, как приготовить в духовке сочные гнезда из фарша с тающей сырной начинкой и идельным яйцом.

Читать полностью » Как осветлить бульон для рыбного заливного сегодня в 5:01

Забудьте о желатине: как приготовить идеальное заливное быстрее, дешевле и полезнее

Откройте секрет идеального заливного из судака без желатина. Натуральный бульон, нежная рыба и кристальная прозрачность — как добиться результата, который удивит ваших гостей.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Исследование показывает, что собаки снижают уровень стресса у владельцев
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко: сливочное масло не защищает от опьянения
Красота и здоровье

Эксперт Онищенко: паника перед штаммом "стратус" ослабляет иммунитет
Красота и здоровье

Хурма, яблоки, хлеб: почему переизбыток клетчатки опасен для вашего здоровья
Спорт и фитнес

Артём Дзюба обратился к руководству "Акрона" с просьбой о новых игроках
Спорт и фитнес

Легендарный российский хоккеист Сергей Федоров удостоится церемонии
Садоводство

Садоводы Коми: хвойные и подсветка помогают сделать участок выразительным зимой
Еда

Как правильно завернуть трубочки с начинкой чтобы тесто не треснуло
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru