30 минут — и на столе салат, который выглядит как ресторанный
Хотите удивить гостей вкусным и красивым салатом, но не тратить на него полдня? Попробуйте этот вариант — он готовится за 30 минут, а ингредиенты можно легко заменить на те, что есть под рукой.
Что понадобится
- Копчёная курица (грудка или филе) — 250 г
- Ананасы (свежие или консервированные) — 200 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Яйца — 3 шт.
- Майонез — 3 ст. л.
- Чёрный перец — щепотка
Как приготовить
Подготовьте продукты: яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Ананасы обсушите и нарежьте кубиками. Нарежьте курицу, удалив кожу. Покрошите яйца мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной тёрке.
Соберите салат: смешайте курицу, ананасы, сыр и яйца. Добавьте майонез, поперчите, при необходимости досолите. Аккуратно перемешайте и подавайте!
Советы
- Можно выкладывать слоями — так салат будет выглядеть ещё эффектнее.
- Замените ингредиенты: вместо курицы подойдёт ветчина или индейка, а майонез — на лёгкий йогуртовый соус.
- Домашний майонез сделает вкус ещё лучше.
