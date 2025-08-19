Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с курицей
Салат с курицей
© commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:18

30 минут — и на столе салат, который выглядит как ресторанный

Как приготовить салат с копченой курицей и ананасами: пошаговая инструкция

Хотите удивить гостей вкусным и красивым салатом, но не тратить на него полдня? Попробуйте этот вариант — он готовится за 30 минут, а ингредиенты можно легко заменить на те, что есть под рукой.

Что понадобится

  • Копчёная курица (грудка или филе) — 250 г
  • Ананасы (свежие или консервированные) — 200 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Чёрный перец — щепотка

Как приготовить

Подготовьте продукты: яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Ананасы обсушите и нарежьте кубиками. Нарежьте курицу, удалив кожу. Покрошите яйца мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной тёрке.

Соберите салат: смешайте курицу, ананасы, сыр и яйца. Добавьте майонез, поперчите, при необходимости досолите. Аккуратно перемешайте и подавайте!

Советы

  • Можно выкладывать слоями — так салат будет выглядеть ещё эффектнее.
  • Замените ингредиенты: вместо курицы подойдёт ветчина или индейка, а майонез — на лёгкий йогуртовый соус.
  • Домашний майонез сделает вкус ещё лучше.

