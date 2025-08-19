30 минут — и на столе салат, который выглядит как ресторанный

Хотите удивить гостей вкусным и красивым салатом, но не тратить на него полдня? Попробуйте этот вариант — он готовится за 30 минут, а ингредиенты можно легко заменить на те, что есть под рукой.

Что понадобится

Копчёная курица (грудка или филе) — 250 г

Ананасы (свежие или консервированные) — 200 г

Твёрдый сыр — 100 г

Яйца — 3 шт.

Майонез — 3 ст. л.

Чёрный перец — щепотка

Как приготовить

Подготовьте продукты: яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Ананасы обсушите и нарежьте кубиками. Нарежьте курицу, удалив кожу. Покрошите яйца мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной тёрке.

Соберите салат: смешайте курицу, ананасы, сыр и яйца. Добавьте майонез, поперчите, при необходимости досолите. Аккуратно перемешайте и подавайте!

Советы