© commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:09

Как превратить 4 ингредиента в блюдо, которое съедят первым

Салат с курицей и овощами: рецепт от шеф-повара ресторана

Хотите приготовить что-то простое, но по-настоящему вкусное? Этот салат с копчёной курицей и свежим огурцом — идеальный вариант! Он сочетает сочность, лёгкий аромат дыма и пикантность, а готовится буквально за 20 минут.

Почему стоит попробовать?

  • Сочный огурец освежает вкус.
  • Копчёная курица придаёт насыщенность.
  • Минимум ингредиентов — всё доступно.
  • Универсальный вариант — и на праздник, и на ужин.

Ингредиенты

  • Копчёная куриная ножка — 250 г
  • Свежие огурцы — 2 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 80 г
  • Укроп — 15 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Курицу разберите на волокна или нарежьте кубиками (кожу лучше удалить). Яйца отварите вкрутую, охладите и мелко порубите. Огурцы помойте, при необходимости очистите от кожицы и нарежьте кубиками.

В миске смешайте курицу, яйца, огурцы и натёртый сыр. Добавьте рубленый укроп, заправьте майонезом. Можно охладить перед подачей или сразу украсить зеленью.

Совет: если любите более нежный вкус, замените копчёную ножку грудкой, но добавьте чуть больше майонеза.

