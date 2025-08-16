Как превратить 4 ингредиента в блюдо, которое съедят первым

Хотите приготовить что-то простое, но по-настоящему вкусное? Этот салат с копчёной курицей и свежим огурцом — идеальный вариант! Он сочетает сочность, лёгкий аромат дыма и пикантность, а готовится буквально за 20 минут.

Почему стоит попробовать?

Сочный огурец освежает вкус.

Копчёная курица придаёт насыщенность.

Минимум ингредиентов — всё доступно.

Универсальный вариант — и на праздник, и на ужин.

Ингредиенты

Копчёная куриная ножка — 250 г

Свежие огурцы — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Твёрдый сыр — 80 г

Укроп — 15 г

Майонез — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Курицу разберите на волокна или нарежьте кубиками (кожу лучше удалить). Яйца отварите вкрутую, охладите и мелко порубите. Огурцы помойте, при необходимости очистите от кожицы и нарежьте кубиками.

В миске смешайте курицу, яйца, огурцы и натёртый сыр. Добавьте рубленый укроп, заправьте майонезом. Можно охладить перед подачей или сразу украсить зеленью.

Совет: если любите более нежный вкус, замените копчёную ножку грудкой, но добавьте чуть больше майонеза.