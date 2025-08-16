Как превратить 4 ингредиента в блюдо, которое съедят первым
Хотите приготовить что-то простое, но по-настоящему вкусное? Этот салат с копчёной курицей и свежим огурцом — идеальный вариант! Он сочетает сочность, лёгкий аромат дыма и пикантность, а готовится буквально за 20 минут.
Почему стоит попробовать?
- Сочный огурец освежает вкус.
- Копчёная курица придаёт насыщенность.
- Минимум ингредиентов — всё доступно.
- Универсальный вариант — и на праздник, и на ужин.
Ингредиенты
- Копчёная куриная ножка — 250 г
- Свежие огурцы — 2 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Твёрдый сыр — 80 г
- Укроп — 15 г
- Майонез — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить
Курицу разберите на волокна или нарежьте кубиками (кожу лучше удалить). Яйца отварите вкрутую, охладите и мелко порубите. Огурцы помойте, при необходимости очистите от кожицы и нарежьте кубиками.
В миске смешайте курицу, яйца, огурцы и натёртый сыр. Добавьте рубленый укроп, заправьте майонезом. Можно охладить перед подачей или сразу украсить зеленью.
Совет: если любите более нежный вкус, замените копчёную ножку грудкой, но добавьте чуть больше майонеза.
