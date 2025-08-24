Игра текстур: что скрывается за нежными слоями курицы, ананасов и сыра

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит сочетание ярких вкусов и эффектной подачи. Копченая курица, нежные ананасы и аппетитный сыр создают идеальную гармонию. А главное — готовится он проще, чем многие классические варианты.

Почему именно этот салат?

Сочетание копчености и сладости ананаса кажется неожиданным, но на деле это кулинарный шедевр. Копченая грудка придает блюду насыщенный вкус и аромат, избавляя от необходимости что-либо дополнительно готовить. Это идеальный выбор для праздничного стола или особенного ужина.

Ингредиенты

Копченая куриная грудка: 300 г

Ананасы консервированные: 150 г

Твёрдый сыр: 100 г

Куриные яйца: 3 шт.

Петрушка свежая: 15 г (небольшой пучок)

Укроп свежий: 15 г (небольшой пучок)

Майонез: 2 ст. л. (по вкусу)

Пошаговый рецепт

Копченую грудку очистите от кожи и костей, затем нарежьте аккуратными кубиками. С консервированных ананасов слейте сироп и слегка отожмите их от лишней жидкости, чтобы салат не получился водянистым. Если ананасы кольцами — нарежьте их помельче.

Яйца заранее отварите вкрутую, остудите и очистите. Аккуратно разделите белки и желтки. Белки натрите на крупной терке или мелко нарежьте. Сыр также натрите на средней терке. Петрушку и укроп промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко порубите. Для сборки лучше использовать кулинарное кольцо диаметром 14-16 см — так слои будут выглядеть аккуратно и аппетитно.

Сборка слоёв (снизу вверх):

копченая курица. Равномерно распределите и сбрызните майонезом.

ананасы. Выложите следующий слой и также слегка промажьте.

тертые белки. Снова немного майонеза.

зелень. Половина всего объема, майонез не требуется.

тертый сыр. Распределите и сделайте сверху тонкую сеточку из майонеза.

желтки. Аккуратно натрите их прямо на сыр.

оставшаяся зелень. Завершающий штрих.

Готовый салат уберите в холодильник минимум на 1-2 часа — это нужно, чтобы слои пропитались и "подружились" друг с другом. Перед подачей аккуратно снимите кольцо и украсьте блюдо по своему вкусу.