Салат с курицей
Салат с курицей
© commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:33

Игра текстур: что скрывается за нежными слоями курицы, ананасов и сыра

Как приготовить слоеный салат с курицей, ананасом и сыром

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит сочетание ярких вкусов и эффектной подачи. Копченая курица, нежные ананасы и аппетитный сыр создают идеальную гармонию. А главное — готовится он проще, чем многие классические варианты.

Почему именно этот салат?

Сочетание копчености и сладости ананаса кажется неожиданным, но на деле это кулинарный шедевр. Копченая грудка придает блюду насыщенный вкус и аромат, избавляя от необходимости что-либо дополнительно готовить. Это идеальный выбор для праздничного стола или особенного ужина.

Ингредиенты

  • Копченая куриная грудка: 300 г
  • Ананасы консервированные: 150 г
  • Твёрдый сыр: 100 г
  • Куриные яйца: 3 шт.
  • Петрушка свежая: 15 г (небольшой пучок)
  • Укроп свежий: 15 г (небольшой пучок)
  • Майонез: 2 ст. л. (по вкусу)

Пошаговый рецепт

Копченую грудку очистите от кожи и костей, затем нарежьте аккуратными кубиками. С консервированных ананасов слейте сироп и слегка отожмите их от лишней жидкости, чтобы салат не получился водянистым. Если ананасы кольцами — нарежьте их помельче.

Яйца заранее отварите вкрутую, остудите и очистите. Аккуратно разделите белки и желтки. Белки натрите на крупной терке или мелко нарежьте. Сыр также натрите на средней терке. Петрушку и укроп промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко порубите. Для сборки лучше использовать кулинарное кольцо диаметром 14-16 см — так слои будут выглядеть аккуратно и аппетитно.

Сборка слоёв (снизу вверх):

  • копченая курица. Равномерно распределите и сбрызните майонезом.
  • ананасы. Выложите следующий слой и также слегка промажьте.
  • тертые белки. Снова немного майонеза.
  • зелень. Половина всего объема, майонез не требуется.
  • тертый сыр. Распределите и сделайте сверху тонкую сеточку из майонеза.
  • желтки. Аккуратно натрите их прямо на сыр.
  • оставшаяся зелень. Завершающий штрих.

Готовый салат уберите в холодильник минимум на 1-2 часа — это нужно, чтобы слои пропитались и "подружились" друг с другом. Перед подачей аккуратно снимите кольцо и украсьте блюдо по своему вкусу.

