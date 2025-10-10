Поджелудочная железа восстала против нас: этот предательский ген, который вызывает диабет

Учёные из медицинского центра City of Hope (США) сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению диабета второго типа. Они выявили ген SMOC1, способный изменять поведение клеток поджелудочной железы и нарушать баланс выработки инсулина. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Как работает поджелудочная железа

В поджелудочной железе находятся особые образования — островки Лангерганса. Они состоят из разных типов клеток, каждая из которых выполняет свою задачу:

бета-клетки вырабатывают инсулин , снижающий уровень сахара в крови;

альфа-клетки производят глюкагон, который, наоборот, повышает концентрацию глюкозы.

У здорового человека между этими системами сохраняется тонкий баланс. Но при диабете второго типа часть бета-клеток теряет свою функцию и начинает вести себя как альфа-клетки. В результате инсулина становится меньше, а уровень сахара в крови — выше нормы.

Что показало исследование

Команда исследователей изучила образцы поджелудочной железы 26 человек - как здоровых, так и страдающих диабетом. С помощью РНК-секвенирования они проанализировали активность тысяч генов в отдельных клетках и смогли отследить их развитие.

Оказалось, что в норме клетки имеют двустороннюю траекторию - могут превращаться как в бета-, так и в альфа-клетки, сохраняя гибкость. Но при диабете процесс становится односторонним: бета-клетки постепенно "перепрограммируются" и начинают вести себя как альфа-клетки.

Ген SMOC1 — ключевой переключатель

"Ген SMOC1 в норме работает только в альфа-клетках, но при диабете он начинает активно функционировать и в бета-клетках", — поясняют авторы исследования.

Этот ген, по словам учёных, может играть роль "молекулярного переключателя", который запускает процесс превращения одних клеток в другие. Когда SMOC1 включается в бета-клетках, они теряют способность производить инсулин и начинают стимулировать выработку глюкагона — гормона, повышающего уровень сахара.

Фактически, поджелудочная железа начинает работать против самой себя.

Почему это открытие важно

Ранее учёные знали, что при диабете часть бета-клеток теряет функцию, но не понимали, что именно запускает этот процесс. Теперь найден конкретный кандидат — SMOC1, который может быть новой терапевтической мишенью.

Контроль активности этого гена может позволить:

сохранить функциональные бета-клетки;

восстановить выработку инсулина;

замедлить или даже обратить развитие диабета второго типа.

Исследователи планируют выяснить, почему SMOC1 "просыпается" в бета-клетках — возможно, из-за воспаления, стресса или воздействия метаболических факторов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать диабет исключительно следствием инсулинорезистентности.

Последствие: упускалась роль изменений самих клеток поджелудочной железы.

Альтернатива: учитывать влияние генов, таких как SMOC1, на перепрограммирование клеток.

Ошибка: фокусироваться только на стимуляции выработки инсулина.

Последствие: временный эффект без устранения причины.

Альтернатива: предотвращать трансформацию бета-клеток в альфа-клетки.

Ошибка: игнорировать генетическую составляющую диабета второго типа.

Последствие: неполные модели заболевания.

Альтернатива: использовать генетический подход для персонализированной терапии.

Как SMOC1 влияет на баланс гормонов

Показатель В норме При активации SMOC1 Активность бета-клеток высокая, вырабатывают инсулин снижается, часть клеток становится "альфа-подобной" Активность альфа-клеток сбалансирована повышается, выделяется больше глюкагона Уровень сахара стабилен повышен Баланс гормонов инсулин > глюкагон глюкагон > инсулин

А что если SMOC1 можно "выключить"?

Если удастся создать препарат, подавляющий активность SMOC1 в бета-клетках, это может стать новым направлением лечения диабета. Такой подход не просто компенсирует недостаток инсулина, а останавливает саму причину его потери.

Уже ведутся исследования, в которых планируется использовать ингибиторы экспрессии SMOC1 и методы редактирования генов (например, CRISPR/Cas9), чтобы проверить, можно ли вернуть клеткам их первоначальные функции.

Мифы и правда

Миф: диабет второго типа связан только с образом жизни.

Правда: генетические факторы, включая SMOC1, играют ключевую роль.

Миф: при диабете поджелудочная железа полностью перестаёт работать.

Правда: часть клеток просто меняет свою функцию, что можно потенциально обратить.

Миф: генная терапия применяется только при редких заболеваниях.

Правда: сегодня она активно развивается и в области метаболических нарушений.

Интересные факты

Бета-клетки составляют всего около 65% клеток островков Лангерганса, но регулируют почти весь обмен глюкозы. Альфа-клетки, производящие глюкагон, активируются в состоянии голода — при диабете этот механизм выходит из-под контроля. Ранее подобные перепрограммирования клеток наблюдали только при раковых изменениях, но теперь они зафиксированы и при метаболических заболеваниях.

Исторический контекст

Первые гипотезы о "гибкости" клеток поджелудочной железы появились ещё в 1980-х, но тогда считалось, что их перепрограммирование — редкое явление. Современные технологии, такие как РНК-секвенирование одиночных клеток, позволили увидеть реальную картину: диабет связан не только с нарушением работы инсулина, но и с генетическим "сбоем идентичности" клеток.