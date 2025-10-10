Поджелудочная железа восстала против нас: этот предательский ген, который вызывает диабет
Учёные из медицинского центра City of Hope (США) сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению диабета второго типа. Они выявили ген SMOC1, способный изменять поведение клеток поджелудочной железы и нарушать баланс выработки инсулина. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.
Как работает поджелудочная железа
В поджелудочной железе находятся особые образования — островки Лангерганса. Они состоят из разных типов клеток, каждая из которых выполняет свою задачу:
-
бета-клетки вырабатывают инсулин, снижающий уровень сахара в крови;
-
альфа-клетки производят глюкагон, который, наоборот, повышает концентрацию глюкозы.
У здорового человека между этими системами сохраняется тонкий баланс. Но при диабете второго типа часть бета-клеток теряет свою функцию и начинает вести себя как альфа-клетки. В результате инсулина становится меньше, а уровень сахара в крови — выше нормы.
Что показало исследование
Команда исследователей изучила образцы поджелудочной железы 26 человек - как здоровых, так и страдающих диабетом. С помощью РНК-секвенирования они проанализировали активность тысяч генов в отдельных клетках и смогли отследить их развитие.
Оказалось, что в норме клетки имеют двустороннюю траекторию - могут превращаться как в бета-, так и в альфа-клетки, сохраняя гибкость. Но при диабете процесс становится односторонним: бета-клетки постепенно "перепрограммируются" и начинают вести себя как альфа-клетки.
Ген SMOC1 — ключевой переключатель
"Ген SMOC1 в норме работает только в альфа-клетках, но при диабете он начинает активно функционировать и в бета-клетках", — поясняют авторы исследования.
Этот ген, по словам учёных, может играть роль "молекулярного переключателя", который запускает процесс превращения одних клеток в другие. Когда SMOC1 включается в бета-клетках, они теряют способность производить инсулин и начинают стимулировать выработку глюкагона — гормона, повышающего уровень сахара.
Фактически, поджелудочная железа начинает работать против самой себя.
Почему это открытие важно
Ранее учёные знали, что при диабете часть бета-клеток теряет функцию, но не понимали, что именно запускает этот процесс. Теперь найден конкретный кандидат — SMOC1, который может быть новой терапевтической мишенью.
Контроль активности этого гена может позволить:
-
сохранить функциональные бета-клетки;
-
восстановить выработку инсулина;
-
замедлить или даже обратить развитие диабета второго типа.
Исследователи планируют выяснить, почему SMOC1 "просыпается" в бета-клетках — возможно, из-за воспаления, стресса или воздействия метаболических факторов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать диабет исключительно следствием инсулинорезистентности.
Последствие: упускалась роль изменений самих клеток поджелудочной железы.
Альтернатива: учитывать влияние генов, таких как SMOC1, на перепрограммирование клеток.
-
Ошибка: фокусироваться только на стимуляции выработки инсулина.
Последствие: временный эффект без устранения причины.
Альтернатива: предотвращать трансформацию бета-клеток в альфа-клетки.
-
Ошибка: игнорировать генетическую составляющую диабета второго типа.
Последствие: неполные модели заболевания.
Альтернатива: использовать генетический подход для персонализированной терапии.
Как SMOC1 влияет на баланс гормонов
|Показатель
|В норме
|При активации SMOC1
|Активность бета-клеток
|высокая, вырабатывают инсулин
|снижается, часть клеток становится "альфа-подобной"
|Активность альфа-клеток
|сбалансирована
|повышается, выделяется больше глюкагона
|Уровень сахара
|стабилен
|повышен
|Баланс гормонов
|инсулин > глюкагон
|глюкагон > инсулин
А что если SMOC1 можно "выключить"?
Если удастся создать препарат, подавляющий активность SMOC1 в бета-клетках, это может стать новым направлением лечения диабета. Такой подход не просто компенсирует недостаток инсулина, а останавливает саму причину его потери.
Уже ведутся исследования, в которых планируется использовать ингибиторы экспрессии SMOC1 и методы редактирования генов (например, CRISPR/Cas9), чтобы проверить, можно ли вернуть клеткам их первоначальные функции.
Мифы и правда
-
Миф: диабет второго типа связан только с образом жизни.
Правда: генетические факторы, включая SMOC1, играют ключевую роль.
-
Миф: при диабете поджелудочная железа полностью перестаёт работать.
Правда: часть клеток просто меняет свою функцию, что можно потенциально обратить.
-
Миф: генная терапия применяется только при редких заболеваниях.
Правда: сегодня она активно развивается и в области метаболических нарушений.
Интересные факты
-
Бета-клетки составляют всего около 65% клеток островков Лангерганса, но регулируют почти весь обмен глюкозы.
-
Альфа-клетки, производящие глюкагон, активируются в состоянии голода — при диабете этот механизм выходит из-под контроля.
-
Ранее подобные перепрограммирования клеток наблюдали только при раковых изменениях, но теперь они зафиксированы и при метаболических заболеваниях.
Исторический контекст
Первые гипотезы о "гибкости" клеток поджелудочной железы появились ещё в 1980-х, но тогда считалось, что их перепрограммирование — редкое явление. Современные технологии, такие как РНК-секвенирование одиночных клеток, позволили увидеть реальную картину: диабет связан не только с нарушением работы инсулина, но и с генетическим "сбоем идентичности" клеток.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru