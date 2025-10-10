Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гены
Гены
© https://commons.wikimedia.org by Tim Tim (VD fr) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:53

Поджелудочная железа восстала против нас: этот предательский ген, который вызывает диабет

Поджелудочная железа меняет функции клеток из-за активности гена SMOC1

Учёные из медицинского центра City of Hope (США) сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению диабета второго типа. Они выявили ген SMOC1, способный изменять поведение клеток поджелудочной железы и нарушать баланс выработки инсулина. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Как работает поджелудочная железа

В поджелудочной железе находятся особые образования — островки Лангерганса. Они состоят из разных типов клеток, каждая из которых выполняет свою задачу:

  • бета-клетки вырабатывают инсулин, снижающий уровень сахара в крови;

  • альфа-клетки производят глюкагон, который, наоборот, повышает концентрацию глюкозы.

У здорового человека между этими системами сохраняется тонкий баланс. Но при диабете второго типа часть бета-клеток теряет свою функцию и начинает вести себя как альфа-клетки. В результате инсулина становится меньше, а уровень сахара в крови — выше нормы.

Что показало исследование

Команда исследователей изучила образцы поджелудочной железы 26 человек - как здоровых, так и страдающих диабетом. С помощью РНК-секвенирования они проанализировали активность тысяч генов в отдельных клетках и смогли отследить их развитие.

Оказалось, что в норме клетки имеют двустороннюю траекторию - могут превращаться как в бета-, так и в альфа-клетки, сохраняя гибкость. Но при диабете процесс становится односторонним: бета-клетки постепенно "перепрограммируются" и начинают вести себя как альфа-клетки.

Ген SMOC1 — ключевой переключатель

"Ген SMOC1 в норме работает только в альфа-клетках, но при диабете он начинает активно функционировать и в бета-клетках", — поясняют авторы исследования.

Этот ген, по словам учёных, может играть роль "молекулярного переключателя", который запускает процесс превращения одних клеток в другие. Когда SMOC1 включается в бета-клетках, они теряют способность производить инсулин и начинают стимулировать выработку глюкагона — гормона, повышающего уровень сахара.

Фактически, поджелудочная железа начинает работать против самой себя.

Почему это открытие важно

Ранее учёные знали, что при диабете часть бета-клеток теряет функцию, но не понимали, что именно запускает этот процесс. Теперь найден конкретный кандидат — SMOC1, который может быть новой терапевтической мишенью.

Контроль активности этого гена может позволить:

  • сохранить функциональные бета-клетки;

  • восстановить выработку инсулина;

  • замедлить или даже обратить развитие диабета второго типа.

Исследователи планируют выяснить, почему SMOC1 "просыпается" в бета-клетках — возможно, из-за воспаления, стресса или воздействия метаболических факторов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать диабет исключительно следствием инсулинорезистентности.
    Последствие: упускалась роль изменений самих клеток поджелудочной железы.
    Альтернатива: учитывать влияние генов, таких как SMOC1, на перепрограммирование клеток.

  • Ошибка: фокусироваться только на стимуляции выработки инсулина.
    Последствие: временный эффект без устранения причины.
    Альтернатива: предотвращать трансформацию бета-клеток в альфа-клетки.

  • Ошибка: игнорировать генетическую составляющую диабета второго типа.
    Последствие: неполные модели заболевания.
    Альтернатива: использовать генетический подход для персонализированной терапии.

Как SMOC1 влияет на баланс гормонов

Показатель В норме При активации SMOC1
Активность бета-клеток высокая, вырабатывают инсулин снижается, часть клеток становится "альфа-подобной"
Активность альфа-клеток сбалансирована повышается, выделяется больше глюкагона
Уровень сахара стабилен повышен
Баланс гормонов инсулин > глюкагон глюкагон > инсулин

А что если SMOC1 можно "выключить"?

Если удастся создать препарат, подавляющий активность SMOC1 в бета-клетках, это может стать новым направлением лечения диабета. Такой подход не просто компенсирует недостаток инсулина, а останавливает саму причину его потери.

Уже ведутся исследования, в которых планируется использовать ингибиторы экспрессии SMOC1 и методы редактирования генов (например, CRISPR/Cas9), чтобы проверить, можно ли вернуть клеткам их первоначальные функции.

Мифы и правда

  • Миф: диабет второго типа связан только с образом жизни.
    Правда: генетические факторы, включая SMOC1, играют ключевую роль.

  • Миф: при диабете поджелудочная железа полностью перестаёт работать.
    Правда: часть клеток просто меняет свою функцию, что можно потенциально обратить.

  • Миф: генная терапия применяется только при редких заболеваниях.
    Правда: сегодня она активно развивается и в области метаболических нарушений.

Интересные факты

  1. Бета-клетки составляют всего около 65% клеток островков Лангерганса, но регулируют почти весь обмен глюкозы.

  2. Альфа-клетки, производящие глюкагон, активируются в состоянии голода — при диабете этот механизм выходит из-под контроля.

  3. Ранее подобные перепрограммирования клеток наблюдали только при раковых изменениях, но теперь они зафиксированы и при метаболических заболеваниях.

Исторический контекст

Первые гипотезы о "гибкости" клеток поджелудочной железы появились ещё в 1980-х, но тогда считалось, что их перепрограммирование — редкое явление. Современные технологии, такие как РНК-секвенирование одиночных клеток, позволили увидеть реальную картину: диабет связан не только с нарушением работы инсулина, но и с генетическим "сбоем идентичности" клеток.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Луна получила гигантский кратер из-за удара с северной стороны — Джеффри Эндрюс-Ханна сегодня в 9:47
Луна хранит шрам древнего удара: учёные раскрыли тайну гигантской воронки на её поверхности

Учёные выяснили, что крупнейший кратер Луны образовался не от южного, а от северного удара. Это открытие меняет представления о ранней истории спутника.

Читать полностью » Геологи выяснили, что Красное море исчезло шесть миллионов лет назад — Тихана Пенса сегодня в 8:47
Море, которое воскресло из соли: как Красное море умерло, а потом вновь ожило

Около 6,2 миллиона лет назад Красное море исчезло с карты Земли, но спустя тысячелетия вернулось благодаря катастрофическому наводнению. Учёные раскрыли, как это произошло.

Читать полностью » Разрушение тектонической плиты Хуан-де-Фука зафиксировали геофизики из Университета Луизианы — Брэндон Шак сегодня в 7:47
Даже Земля не выдержала напряжения: гигантская плита решила уйти на покой кусками

Учёные впервые наблюдали, как гигантская океаническая плита под Тихим океаном распадается на части. Что это значит для планеты и грозит ли Земле новый цикл катастроф?

Читать полностью » Сверхзвуковые электроны впервые создали ударную волну в графене — Кори Дин сегодня в 6:47
Электроны вышли на сверхзвук: физики создали мини-взрыв прямо в графене

Учёные разогнали электроны в графене до сверхзвуковой скорости и впервые зафиксировали электронный "гидравлический прыжок". Это открытие может изменить представления о движении заряда и привести к новым технологиям.

Читать полностью » Профессор Бэйчэн Сунь провёл первую пересадку свиной печени человеку — пациент прожил полгода сегодня в 5:47
Человек и свинья обменялись жизнями: китайские хирурги сделали невозможное

Китайские врачи впервые пересадили свиную печень живому пациенту. Он прожил ещё полгода — и этот шаг может изменить судьбу миллионов, ожидающих трансплантацию.

Читать полностью » NASA: второе подряд суперлуние осени 2025 года ожидается в начале ноября сегодня в 4:31
Луна подкрадётся ближе, чем обычно: в ноябре небо станет светлее ночного дня

Бобровая Луна вновь осветит небо — второе подряд суперлуние года приблизит спутник к Земле на рекордное расстояние. Когда и где лучше наблюдать редкое явление?

Читать полностью » Профессор Калифорнийского университета: Wi-Fi может измерять пульс человека сегодня в 3:16
Wi-Fi научился слышать сердце: инженеры сделали невозможное

Инженеры научили Wi-Fi считывать биение сердца без датчиков. Технология Pulse-Fi обещает изменить представление о том, как мы следим за здоровьем — просто находясь в зоне сети.

Читать полностью » Нанкинский университет: в галактике NGC 3627 найден газопылевой след длиной 20 000 световых лет сегодня в 2:25
Гигантский след в галактике заставил учёных замолчать: будто кто-то пролетел сквозь звёзды

Астрономы зафиксировали гигантский след длиной 20 000 световых лет в галактике NGC 3627. Учёные спорят, что это — шрам от пролёта чёрной дыры или след другой галактики.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врачи: овсянка, тыква и куриная грудка помогают восстановить поджелудочную железу
ДФО
Амурская область приняла просветительский проект "Поговорим о важном" для граждан из разных стран
Красота и здоровье
Учёные из Австралии выявили у женщин более высокую генетическую предрасположенность к депрессии
Технологии
Поддельные приложения Sora появились в App Store после запуска сервиса OpenAI
Наука
В древнем Китае кости умерших стали материалом
Спорт и фитнес
Скандинавская ходьба признана эффективным способом реабилитации после травм и заболеваний сердца
Еда
Кулинары подтвердили: лишняя мука делает сырники плотными и сухими
Питомцы
Фелинолог Анна Петрова рассказала, как приучить кошку гулять на шлейке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet