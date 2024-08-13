Власти Курской области заявили о восстановлении региона после победы над ВСУ

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в эфире "Соловьев Live" заявил, что регион восстановит все разрушенное в результате атак ВСУ и улучшит инфраструктуру. Он подчеркнул, что все будет подсчитано и восстановлено, причем сделано будет даже лучше, чем раньше.

Смирнов отметил, что Курской области оказывает поддержку вся Россия, и эта помощь продолжает расти. Он выразил уверенность, что регион будет защищен, и победа останется за ними.

В результате люди смогут вернуться в свои дома, а область вернется к обычной жизни. Губернатор добавил, что гражданская жизнь в регионе продолжается: идет подготовка к отопительному сезону и новому учебному году.

Смирнов также отметил, что благодаря поддержке, поступающей от президента Владимира Путина, членов правительства, министерств и ведомств, а также региональных властей и общественных организаций, они справятся с этой сложной задачей. Он подчеркнул, что практически все представители работают на местах, многие лично.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ начали наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Он заверил, что операция завершится разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей.

По данным Минобороны РФ на 13 августа, украинские военные потеряли на курском направлении более 2030 солдат, 35 танков и 31 бронетранспортер.

Президент России Владимир Путин заявлял, что действия Киева были провокацией, сопровождающейся неизбирательными обстрелами, включая атаки на гражданские объекты. Он подчеркнул, что оппоненты получат адекватный ответ и все цели России будут достигнуты.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности населения.

Фото: armyinform. com. ua/armyinform.com.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿