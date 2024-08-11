Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов провел встречу с замминистра обороны Андреем Булыгой, чтобы обсудить ситуацию в приграничных районах региона

Бойцы дружины помогают обеспечивать необходимые меры безопасности в рамках проводимой контртеррористической операции и вывозят жителей приграничья в пункты временного размещения, рассказал Алексей Смирнов.

Смирнов отметил, что в регион прибывают дополнительные силы и средства, а военные делают все необходимое для защиты мирных жителей. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).

Минобороны отчиталось, что российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя в Курской области. Боестолкновения продолжаются почти неделю.

Фото:Wikimedia Commons/ https://web.archive.org/web/20161021052421/http://www.panoramio.com/photo/54566666,Андрей Бобровский, ( Creative Commons Attribution 3.0 Unported.)