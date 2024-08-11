Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов провел встречу с замминистра обороны Андреем Булыгой, чтобы обсудить ситуацию в приграничных районах региона
Бойцы дружины помогают обеспечивать необходимые меры безопасности в рамках проводимой контртеррористической операции и вывозят жителей приграничья в пункты временного размещения, рассказал Алексей Смирнов.
Смирнов отметил, что в регион прибывают дополнительные силы и средства, а военные делают все необходимое для защиты мирных жителей. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).
Минобороны отчиталось, что российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя в Курской области. Боестолкновения продолжаются почти неделю.
Фото:Wikimedia Commons/ https://web.archive.org/web/20161021052421/http://www.panoramio.com/photo/54566666,Андрей Бобровский, ( Creative Commons Attribution 3.0 Unported.)
В Белграде около 1 тыс. человек собрались у здания правительства и МИД республики
Воскресная акция является продолжением начавшихся в сербской столице 10 августа протестов, в ходе которых собравшиеся перекрывали соединяющий старую и новую части города мост Газела, часть международной трассы Е75, а также парализовали железнодорожное сообщение в столице, заняв пути на двух городских вокзалах.
В Греции возникли два природных пожара близ Афин
В Греции возникли два природных пожара в области Аттика, близ Афин. Для тушения огня задействованы более 250 пожарных, 12 самолетов и 7 вертолетов. Пожар в районе Варнава угрожает распространением к озеру Марафон, при этом пламя достигает высоты более 25 метров.
Врач Русакова: в магазине лучше выбрать соки без добавок и красителей
Диетолог Дарья Русакова порекомендовала выбирать соки без добавок и красителей, особенно из линейки детского питания, так как они содержат больше витаминов и пищевых волокон. Однако употреблять их следует не чаще двух раз в неделю.
Турэксперт Ансталь: при отказе от all inclusive Турция потеряет многих туристов
Турция вряд ли откажется от системы all inclusive ("все включено"), так как это может привести к значительному снижению числа туристов, особенно из России, где такая система пользуется большой популярностью.