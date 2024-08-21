Sminex покупает «Инград» за 40 миллиардов рублей: подробности сделки и планы

Компания Sminex договорилась о приобретении девелоперской фирмы "Инград" у концерна "Россиум", который искал покупателя за сумму около 40 миллиардов рублей. По информации РБК, между сторонами достигнута принципиальная договоренность, однако сделка еще не оформлена документально. Средства для осуществления покупки предоставил Сбербанк.
Источники сообщают, что топ-менеджеры Sminex уже осуществляют фактический контроль над деятельностью "Инграда". Часть проектов компания планирует реализовать самостоятельно, а часть, в основном в Новой Москве, будет выставлена на продажу другим игрокам рынка.
"Инград" является одним из ведущих застройщиков в Московском регионе с активной строительной площадкой на 285,6 тыс. квадратных метров и общим портфелем свыше 2,5 млн квадратных метров. Концерн "Россиум" начал поиски покупателя летом 2024 года, изначально рассматривая различные компании, однако многие из них отказались от сделки. Sminex, созданная в 2007 году, специализируется на строительстве жилья премиум-класса.
Фото: commons.wikimedia.org/Halinet (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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