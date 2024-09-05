Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась по поводу обвинений со стороны американских властей, касающихся вмешательства канала в выборы в США.

Она отметила, что западные средства массовой информации находятся в состоянии паранойи.

В среду Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций против медиагруппы "Россия сегодня", а также РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Под санкции попали не только Симоньян, но и ряд высокопоставленных сотрудников телеканала.

Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что западные СМИ погружены в паранойю. Она указала, что Министерство юстиции США утверждает, будто RT нанимал крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией для вмешательства в выборы и распространения российских нарративов. В связи с этим ей и пятерым коллегам были наложены санкции.

Она также добавила, что блогеры полностью опровергли эти обвинения. Симоньян затронула вопрос, что было бы, если бы это действительно было правдой, подчеркивая, что такой сценарий не имеет смысла.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, и что России следует оставаться в стороне и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что страна не вмешивается в выборные процедуры в Соединенных Штатах.

Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)