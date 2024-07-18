На юге Ливана в результате воздушной атаки израильских военных сил погиб полевой командир элитного подразделения "Радван", входящего в состав шиитского движения "Хезболлах".

Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия", ссылаясь на осведомленные источники.

Согласно полученной информации, жертвами удара стали Хабиб Маатук и еще четверо человек. Атака была направлена на трехэтажное здание, расположенное в одном из населенных пунктов на юге страны.

Израильское издание Times of Israel подтверждает факт ликвидации Маатука, ссылаясь на официальное заявление "Хезболлах". Газета также отмечает, что Маатук занял пост в элитном подразделении "Радван" после того, как его предшественник был устранен израильскими силами в апреле текущего года.

Фото: www. flickr. com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)