На юге Ливана в результате воздушной атаки израильских военных сил погиб полевой командир элитного подразделения "Радван", входящего в состав шиитского движения "Хезболлах".
Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия", ссылаясь на осведомленные источники.
Согласно полученной информации, жертвами удара стали Хабиб Маатук и еще четверо человек. Атака была направлена на трехэтажное здание, расположенное в одном из населенных пунктов на юге страны.
Израильское издание Times of Israel подтверждает факт ликвидации Маатука, ссылаясь на официальное заявление "Хезболлах". Газета также отмечает, что Маатук занял пост в элитном подразделении "Радван" после того, как его предшественник был устранен израильскими силами в апреле текущего года.
Фото: www. flickr. com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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