Политический путь нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, по-видимому, подходит к финалу на фоне неудач в предвыборной кампании. Об этом сообщает телеканал NBC News, опираясь на информацию от своих источников.

Согласно данным телеканала, один из приближенных к президенту лиц отметил, что ситуация близка к завершению.

NBC News констатирует, что политическая сфера влияния Байдена разрушается. Наблюдается снижение крупных финансовых вложений в его предвыборную кампанию, а ближайшее окружение призывает президента отказаться от участия в выборах. Информаторы телеканала подчеркивают, что Байден утратил прочную опору.

Ранее ряд высокопоставленных представителей Демократической партии анонимно сообщили порталу Axios, что под нарастающим внутрипартийным давлением Байден может быть вынужден покинуть президентскую гонку уже в ближайшие дни.

Источники отмечают, что демократов беспокоят не только низкие шансы Байдена на победу, но и возможность потери партией большинства в сенате из-за его последних неудач и оплошностей. Кроме того, это может помешать демократам вернуть контроль над нижней палатой конгресса в конце ноября.

В рядах демократов усиливаются призывы к выдвижению альтернативного кандидата после неудачного выступления Байдена на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Теоретически партия может принять такое решение на августовском съезде, однако на практике это представляется маловероятным без добровольного отказа самого кандидата.

Глава государства, тем не менее, заявляет о намерении продолжать борьбу, утверждая, что является наиболее подходящим кандидатом.

Следующие дебаты между действующим президентом и его оппонентом запланированы на 10 сентября. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

