Newsweek: кандидат в вице-президенты Тим Уолц может поднять рейтинг Камалы Харрис

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, по мнению Кэри Коглианезе, профессора политологии юридического факультета Пенсильванского университета, является безопасным и продуманным кандидатом в вице-президенты. По мнению эксперта, Уолц способен побудить больше избирателей-демократов голосовать на избирательных участках, передаёт Newsweek.
Присутствие Уолца в гонке, как считает профессор, создаёт атмосферу сельской культуры Среднего Запада и военной службы в кампанию.
Демократ, баллотирующийся на пост вице-президента, является ярым сторонником прогрессивных ценностей и, потенциально, может привлечь больше голосов на предстоящих выборах. Уолц, по мнению Коглианезе, будет иметь хорошие отношения как с членами прогрессивной группы внутри Демократической партии, так и с рядовыми членами, что нетипично для Демпартии.
Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолц был объявлен кандидатом в вице-президенты. Официально, Харрис и Уолц будут выдвинуты на съезде партии в Чикаго, который начнется 19 августа.
Фото: commons.wikimedia.org
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