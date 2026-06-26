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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:43

Коррупционерам пригрозили высшей мерой: почему система может не выдержать такой ошибки

Введение смертной казни для коррупционеров в России в текущих политических и правовых условиях представляется нереализуемым сценарием. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NewsInfo проанализировал риски и сложности, связанные с возможным возвращением высшей меры наказания.

Ранее сообщалось, что представители Госдумы выступили с инициативой ввести смертную казнь для лиц, совершающих коррупционные преступления, особенно в период проведения специальной военной операции.

По мнению Бородина, ключевым препятствием для такой меры является состояние судебной и следственной практики. Эксперт отметил, что качество сбора доказательной базы нередко оставляет желать лучшего, что приводит к развалу дел или их прекращению на разных стадиях.

"В нынешних реалиях это невозможно. Есть статистика: возбуждается много уголовных дел, но потом они разваливаются, прекращаются или приостанавливаются по одной причине — нет доказательной базы. А человеку вынесли приговор — смертная казнь. Не проанализировав, не изучив мотивы, не собрав до конца доказательную базу, выносят такой приговор. В этом кроются все пробелы", — пояснил Бородин.

При этом эксперт подчеркнул, что в случаях, когда виновность доказана безусловно — через оперативную разработку, свидетельские показания, счета и результаты прослушки, — высшая мера могла бы быть оправдана. В частности, он указал на необходимость жесткого реагирования на хищения бюджетных средств во время боевых действий.

Стоит напомнить, что в судебной практике периодически возникают прецеденты, связанные с хищениями, например, когда суд в Югре вынес приговор по делу о хищении более 40 млн рублей.

"Когда есть все доказательства, дело рассмотрено и проверено, тогда я считаю, что смертная казнь нужна. Если завтра вернут смертную казнь, то силовые структуры должны работать ювелирно, собирая материалы так, чтобы дело в суде устояло и обвиняемые сами рассказали, как все было. Но я думаю, что никто на это не пойдет из-за колоссальной ответственности", — добавил эксперт.

Масштаб борьбы с махинациями остается объектом внимания властей. Так, Правительство ускорило реализацию плана по борьбе с теневым сектором, чтобы минимизировать риски для бюджета в ближайшие годы. В то же время эксперты указывают на статистические тренды в системе исполнения наказаний, фиксируя, что в России вынесли 100 пожизненных приговоров за январь-ноябрь 2025 года.

Дополнительным препятствием для инициативы является и необходимость внесения изменений в Конституцию РФ, что, по мнению Бородина, в текущих условиях маловероятно.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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