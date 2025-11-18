Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Снежная лавина
Снежная лавина
© camptocamp.org by dahu1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 9:34

Смертельная лавина не оставляла шансов — но мужчина выжил и уже восстанавливается

Геолога после схода лавины перевели из реанимации — врачи Камчатки

На Камчатке врачи сообщили о значительном улучшении состояния геолога, который чудом выжил после мощного схода лавины. Мужчина провёл почти сутки под толщей снега, прежде чем спасатели смогли добраться до него. Сейчас его состояние стабилизировано, и угрозы жизни больше нет.

Пациента перевели из реанимации

В региональном минздраве подтвердили, что пострадавшего удалось вывести из критического состояния.

"Геолог, пострадавший от схода лавины 8 ноября, переведен из реанимации. Его жизни ничего не угрожает, пациент получает симптоматическое лечение", — отметили в ведомстве.

Медики уточняют, что лечение продолжается, однако тяжёлый этап позади — организм пациента устойчиво реагирует на терапию, и дальнейший прогноз оценивается как благоприятный.

Лавина, унесшая жизнь рабочего

Трагедия произошла 8 ноября в районе Агинского золоторудного месторождения. На удалённом участке работники находились в балке, когда на него сошла лавина. Снежная масса полностью накрыла строение, в котором находились двое специалистов. Один рабочий погиб сразу, а второй был погребён под глубоким слоем снега.

Спасательная операция заняла почти сутки из-за сложных погодных условий и большой глубины завала. Когда спасатели наконец добрались до геолога, он чудом оказался жив. Пострадавшего немедленно доставили в медицинское учреждение, где врачи начали борьбу за его жизнь.

Продолжающееся наблюдение и восстановление

Сейчас специалисты ведут мониторинг состояния мужчины, поскольку подобные экстремальные нагрузки — длительное переохлаждение, гипоксия и травмы — требуют длительного восстановления. Врачи отмечают, что пациент находится в сознании и уже идёт на поправку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Беспилотники запустили регулярные грузовые рейсы в Якутии — правительство Якутии сегодня в 7:34
Когда дороги закрыты, а лёд не выдерживает: дроны становятся спасением для отдалённых поселков

В Якутии стартовал второй этап проекта "Воздушная переправа" — регулярные грузовые перевозки дронами в период ледостава. Беспилотники стали единственным способом доставки между Якутском и Нижним Бестяхом.

Читать полностью » Ураганный ветер до 35 м/с остановил восемь автобусных маршрутов — правительство Сахалинской области сегодня в 5:34
Шторм обрушился на остров: паромы встали, автобусы отменены, снег бьёт рекорды

На Сахалине из-за мощного циклона закрыли паромную переправу, перекрыли дороги и остановили автобусные маршруты. Осадки превысили месячную норму, а спасатели предупреждают о новых метелях.

Читать полностью » Покупатели сохранили квартиру, оплачённую ипотекой и маткапиталом — Верховный суд Якутии сегодня в 3:34
Семья едва не лишилась квартиры после покупки: неожиданное решение суда спасло жильё

Верховный суд Якутии поставил точку в громком споре о квартире: покупатели отстояли своё право на жильё, несмотря на попытки продавца признать сделку недействительной. Семья уверена, что их победа может стать важным прецедентом для всей страны.

Читать полностью » Росавиация: В ЕАО готовят дорожную карту проекта строительства аэропорта вчера в 23:07
Маршрут на будущее проложен: создаётся рабочая группа для старта авиапроекта в Биробиджане

ЕАО готовится к строительству международного аэропорта: Росавиация формирует рабочую группу и дорожную карту, а регион рассчитывает на рост туристического потока.

Читать полностью » В Приморье завершили акселератор и подготовили 60 креативных проектов вчера в 17:53
Дальний Восток выходит на новый уровень: к запуску готовы десятки креативных проектов

В Приморье завершился акселератор «Архитекторы будущего»: участники представили десятки готовых проектов, которым предстоит выход на рынок при поддержке региона.

Читать полностью » Жительница Приморья инсценировала беременность и обманула моряка на 1,4 млн рублей 14.11.2025 в 20:54
Семья, которой не было: жительница Приморья построила целый мир из обмана и забрала у моряка миллионы

Жительница Приморья почти год поддерживала фиктивную беременность, обманув моряка на крупную сумму и имущество, прежде чем суд разобрал её действия.

Читать полностью » Трагедия с новорожденным в роддоме: пневмония стала причиной смерти 14.11.2025 в 9:47
Три дня жизни и трагическая утрата: родителям не удалось найти ответы в медицинских заключениях

Трагедия в роддоме привела к смерти новорожденного, и теперь расследуется возможная халатность медиков. Какие выводы сделаны в заключении патологоанатома и что будет дальше?

Читать полностью » Пожар ночью в Уссурийске привел к жертвам, одного ребенка спасли — Инна Зеленкова 14.11.2025 в 7:47
Ночь в Уссурийске превратилась в огненную ловушку: пожар унёс жизни детей, но одному удалось выбраться из тьмы

В Уссурийске произошел трагический случай, когда двое детей погибли в пожаре, а третьего удалось спасти. Как сработали врачи и что стало причиной этой ужасной трагедии?

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Пермском крае стартовала реставрация Христорождественского собора, построенного в 1811 году
Питомцы
Хвост кошки помогает ей сохранять баланс и общаться — ветеринары
Авто и мото
Kia Soul и Seltos лидируют по надежности среди моделей 2025 года — TopSpeed
Наука
Натуральные покрытия из мицелия помогают сократить отходы — Кейтлин Хауэлл
Садоводство
Влагозарядный полив помогает корням пережить зиму — специалисты по садоводству
Красота и здоровье
Зелёный и чёрный чай признали равноценными по пользе, но разными по эффектам — Наталья Баранова
Садоводство
Фитолампы зимой компенсируют короткий день и поддерживают рост — ботаник Ольга Середина
Авто и мото
Турбина двигателя китайского авто прослужит дольше при спокойной езде — Роман Тимашов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet