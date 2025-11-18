Смертельная лавина не оставляла шансов — но мужчина выжил и уже восстанавливается

На Камчатке врачи сообщили о значительном улучшении состояния геолога, который чудом выжил после мощного схода лавины. Мужчина провёл почти сутки под толщей снега, прежде чем спасатели смогли добраться до него. Сейчас его состояние стабилизировано, и угрозы жизни больше нет.

Пациента перевели из реанимации

В региональном минздраве подтвердили, что пострадавшего удалось вывести из критического состояния.

"Геолог, пострадавший от схода лавины 8 ноября, переведен из реанимации. Его жизни ничего не угрожает, пациент получает симптоматическое лечение", — отметили в ведомстве.

Медики уточняют, что лечение продолжается, однако тяжёлый этап позади — организм пациента устойчиво реагирует на терапию, и дальнейший прогноз оценивается как благоприятный.

Лавина, унесшая жизнь рабочего

Трагедия произошла 8 ноября в районе Агинского золоторудного месторождения. На удалённом участке работники находились в балке, когда на него сошла лавина. Снежная масса полностью накрыла строение, в котором находились двое специалистов. Один рабочий погиб сразу, а второй был погребён под глубоким слоем снега.

Спасательная операция заняла почти сутки из-за сложных погодных условий и большой глубины завала. Когда спасатели наконец добрались до геолога, он чудом оказался жив. Пострадавшего немедленно доставили в медицинское учреждение, где врачи начали борьбу за его жизнь.

Продолжающееся наблюдение и восстановление

Сейчас специалисты ведут мониторинг состояния мужчины, поскольку подобные экстремальные нагрузки — длительное переохлаждение, гипоксия и травмы — требуют длительного восстановления. Врачи отмечают, что пациент находится в сознании и уже идёт на поправку.