Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.03.2023 : 77,2422
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.03.2023 : 82,3736
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:33

В Москве в возрасте 103 лет скончался старейший Герой СССР Василий Решетников

В возрасте 103 лет ушел из жизни Герой Советского Союза, генерал-полковник Василий Решетников. Об этом сообщает ТАСС.

Он являлся старейшим Героем СССР. Он участвовал в Великой Отечественной войне, был летчиком, его снаряды падали на Берлин еще в 1942 году. Также он принимал участие в битвах за Данциг, Кенигсберг и Сталинград.

Примечательно, в 2004 году в возрасте 85 лет он сел за штурвал американского бомбардировщика времен Второй мировой войны B-25 Mitchell.

Мир

Жительнице Мариуполя после встречи с Путиным начали поступать угрозы

Визит президента вселил в людях уверенность

Читать полностью
Пригожин призвал Шойгу принять меры для предотвращения отсечения ЧВК

Пригожин призвал Шойгу принять меры для предотвращения отсечения ЧВК "Вагнер" от ВС РФ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин направил письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором предупредил главу военного ведомства о планах ВСУ в отношении Бахмута (Артемовска).

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости