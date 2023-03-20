В возрасте 103 лет ушел из жизни Герой Советского Союза, генерал-полковник Василий Решетников. Об этом сообщает ТАСС.
Он являлся старейшим Героем СССР. Он участвовал в Великой Отечественной войне, был летчиком, его снаряды падали на Берлин еще в 1942 году. Также он принимал участие в битвах за Данциг, Кенигсберг и Сталинград.
Примечательно, в 2004 году в возрасте 85 лет он сел за штурвал американского бомбардировщика времен Второй мировой войны B-25 Mitchell.
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