Гандболистка клуба "Астроханочка" Виктория Дивак погибла, по предварительной информации, выпав из окна. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Тело девушки было обнаружено 17 апреля у дома по улице Софьи Перовской. По данному факту инициирована проверка.
Напомним, Виктории Дивак было 29 лет, она является воспитанницей волгоградской школы гандбола. В составе юниорской сборной 2009 года становилась чемпионкой Европы.
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