Гандболистка клуба "Астроханочка" Виктория Дивак погибла, по предварительной информации, выпав из окна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело девушки было обнаружено 17 апреля у дома по улице Софьи Перовской. По данному факту инициирована проверка.

Напомним, Виктории Дивак было 29 лет, она является воспитанницей волгоградской школы гандбола. В составе юниорской сборной 2009 года становилась чемпионкой Европы.