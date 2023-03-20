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  • Опубликована сегодня в 17:32

В Ярославской области опознали тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова

В Ярославской области опознали тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это тело Свиргунова, его опознали", — приводит агентство слова своего источника в экстренных службах региона.

Поисками тел оставшихся участников происшествия занимаются три водолаза. Они работают уже семь часов.

Напомним, ранее в региональном МЧС сообщили, что в селе Диево-Городище в 350 метрах от берега пять человек провалились под лед реки Волга. Двоих из них удалось спасти, к несчастью один позднее скончался в машине скорой помощи.

Еще трое человек числились пропавшими без вести.

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