В Ярославской области опознали тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это тело Свиргунова, его опознали", — приводит агентство слова своего источника в экстренных службах региона.
Поисками тел оставшихся участников происшествия занимаются три водолаза. Они работают уже семь часов.
Напомним, ранее в региональном МЧС сообщили, что в селе Диево-Городище в 350 метрах от берега пять человек провалились под лед реки Волга. Двоих из них удалось спасти, к несчастью один позднее скончался в машине скорой помощи.
Еще трое человек числились пропавшими без вести.
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