В Ярославской области опознали тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это тело Свиргунова, его опознали", — приводит агентство слова своего источника в экстренных службах региона.

Поисками тел оставшихся участников происшествия занимаются три водолаза. Они работают уже семь часов.

Напомним, ранее в региональном МЧС сообщили, что в селе Диево-Городище в 350 метрах от берега пять человек провалились под лед реки Волга. Двоих из них удалось спасти, к несчастью один позднее скончался в машине скорой помощи.

Еще трое человек числились пропавшими без вести.