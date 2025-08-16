Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Машина СК РФ
Машина СК РФ
Иван Петровский Опубликована сегодня в 21:03

Обнаружен труп 4-летнего мальчика в водоёме расположенном на территории Тульской области

СК: тело 4-летнего мальчика найдено в водоеме в Дубенском районе Тульской области

В Дубенском районе Тульской области обнаружено тело четырехлетнего ребенка в водоеме. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По данным следственных органов, информация о пропаже мальчика поступила в среду, 13 августа. После проведения поисковых операций безжизненное тело ребенка было найдено в воде.

В официальном заявлении ведомства уточняется: "В настоящее время в одном из водоемов Дубенского района обнаружено тело погибшего мальчика".

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

На данный момент проверяются возможные причины инцидента, включая халатность взрослых или несчастный случай. Точные детали станут известны после завершения процессуальных действий.

