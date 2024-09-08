Признаки, указывающие на необходимость замены риелтора при продаже квартиры

Признаки, такие как недостаток активности, исчезновение на продолжительное время, отсутствие качественной рекламы и постоянные споры с клиентом, являются явными маркерами того, что риелтора следует поменять на другого.

Во многих случаях продавцы обращаются к услугам риелторов, однако, поскольку их деятельность не контролируется законодательством и не требует лицензирования, существует вероятность натолкнуться на непрофессионала.

Специалисты выделяют несколько ситуаций, которые должны побудить к поиску нового риелтора.

Например, если риелтор создает завышенные ожидания относительно сроков и цен, это должно насторожить собственника. Также стоит обратить внимание на отсутствие связи с риелтором — это может свидетельствовать о его перегрузке или недостаточном интересе к делу.

Невежливое общения риелтора с клиентами также является сигналом для его замены, как и неэффективная реклама объекта. Если риелтор пренебрегает обязанностями, например, перекладывает показы на собственника, это прямой повод для поиска нового специалиста.

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