Когда спорт превращается в стресс: как понять, что тренер вам вредит
Правильно выбранный наставник помогает достичь результатов и сохранять мотивацию. Но бывают ситуации, когда тренера лучше сменить сразу. Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал, в каких случаях это необходимо.
1. Нарушение этики и личных границ
"Если ощущается психологический дискомфорт, нарушаются личные границы, необходимо сообщить об этом руководству клуба и найти себе другого наставника", — подчёркивает эксперт.
Тренировки должны проходить в атмосфере доверия и уважения. Если же присутствует давление или неприятные эмоции, работать с таким человеком нельзя.
2. Совет использовать препараты
Ещё один тревожный сигнал — рекомендации по приёму веществ, которые не связаны с базовым спортивным процессом.
Запрещённые препараты — категорическое "нет".
Спортивные добавки в начале тренировок — тоже повод насторожиться.
"Если тренер убеждает вас в необходимости препаратов и говорит, что без них невозможно добиться результата, он явно непрофессионал", — предупреждает Карпов.
3. Сомнения в компетентности
Тренировки должны приносить радость, а не внутреннее напряжение. Если появляется сомнение в профессионализме наставника — лучше отказаться от его услуг и найти специалиста, который будет вдохновлять и мотивировать.
Итог
Менять тренера нужно сразу, если нарушаются ваши границы, навязываются препараты или отсутствует доверие к его профессионализму. Настоящий наставник помогает достигать целей безопасно и с удовольствием.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru