Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортзал
Спортзал
© Unsplash by Danielle Cerullo is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Когда спорт превращается в стресс: как понять, что тренер вам вредит

Александр Карпов рассказал, в каких случаях тренировки с наставником стоит прекратить

Правильно выбранный наставник помогает достичь результатов и сохранять мотивацию. Но бывают ситуации, когда тренера лучше сменить сразу. Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал, в каких случаях это необходимо.

1. Нарушение этики и личных границ

"Если ощущается психологический дискомфорт, нарушаются личные границы, необходимо сообщить об этом руководству клуба и найти себе другого наставника", — подчёркивает эксперт.

Тренировки должны проходить в атмосфере доверия и уважения. Если же присутствует давление или неприятные эмоции, работать с таким человеком нельзя.

2. Совет использовать препараты
Ещё один тревожный сигнал — рекомендации по приёму веществ, которые не связаны с базовым спортивным процессом.

Запрещённые препараты — категорическое "нет".
Спортивные добавки в начале тренировок — тоже повод насторожиться.

"Если тренер убеждает вас в необходимости препаратов и говорит, что без них невозможно добиться результата, он явно непрофессионал", — предупреждает Карпов.

3. Сомнения в компетентности
Тренировки должны приносить радость, а не внутреннее напряжение. Если появляется сомнение в профессионализме наставника — лучше отказаться от его услуг и найти специалиста, который будет вдохновлять и мотивировать.

Итог
Менять тренера нужно сразу, если нарушаются ваши границы, навязываются препараты или отсутствует доверие к его профессионализму. Настоящий наставник помогает достигать целей безопасно и с удовольствием.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медбол и обычный мяч в домашних тренировках: советы специалистов по физической терапии сегодня в 18:50

Обычный мяч превращается в инструмент для идеального живота

Обычный мяч способен заменить тренажёры и превратить скучную тренировку в вызов для пресса. Узнайте, как всего за 20 минут прокачать мышцы кора.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо перечислила шесть упражнений с гантелями для силы и выносливости сегодня в 18:10

Эти упражнения с гантелями сжигают силы и калории быстрее, чем бег по лестнице

Шесть упражнений с гантелями, которые прокачают всё тело, сожгут больше калорий и помогут добиться прогресса даже при минимуме времени.

Читать полностью » Тренер Каролина Араухо назвала эффективные упражнения для роста ягодиц сегодня в 17:50

Главный секрет упругих ягодиц: что забывают даже в спортзале

Хотите, чтобы ягодицы стали не только красивыми, но и по-настоящему сильными? Узнайте, какие упражнения на разгибание бедра меняют игру.

Читать полностью » Жим гантелей с резиной увеличивает нагрузку на мышцы — тренер NYU Брэд Годболд сегодня в 17:10

Простой аксессуар делает грудные мышцы крепче, чем самые тяжёлые веса

Привычный жим гантелей можно сделать сложнее без добавления веса. Узнайте, как резиновая петля превращает простое упражнение в мощный стимул для роста мышц.

Читать полностью » Физиотерапевт Мэри Нори-Мичели объяснила, как восстановление пульса связано со здоровьем сердца сегодня в 16:50

Сердце играет в молчанку: когда редкий пульс становится сигналом беды

Почему замедленный пульс может быть признаком опасной брадикардии, а быстрое восстановление после тренировки — показателем здорового сердца?

Читать полностью » Ханна Иден: практика Animal Flow сочетает элементы йоги и силовых упражнений сегодня в 16:10

Тренировка, которая превращает тело в хищника: неожиданный эффект Animal Flow

Animal Flow объединяет гибкость йоги и силу тренировок с собственным весом. Узнай, как за 20 минут почувствовать тело по-новому.

Читать полностью » Тренер Джоди Ранд перечислила главные факторы, замедляющие восстановление после нагрузок сегодня в 15:50

Таймер здоровья: сколько на самом деле нужно телу, чтобы отдохнуть после нагрузок

Успех в спорте зависит не только от тренировок. Узнайте, сколько времени нужно для восстановления мышц и какие привычки ускорят этот процесс.

Читать полностью » Фитнес-тренер Каролина Араухо описала трёхэтапную программу тренировки ног сегодня в 15:10

20 минут, которые заменяют час в зале: неожиданный эффект простой скакалки

20 минут — и ноги будут гореть! Узнайте, как сочетание скакалки и простых упражнений превращается в эффективный комплекс для силы и кардио.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Производство автомобилей в России зависит от импорта алюминиевых сплавов
СФО

Бюджет Новосибирска впервые превысил 100 миллиардов рублей
Питомцы

Прогулки с собакой снижают риск гипертонии и укрепляют сердце
ПФО

В Чебоксарах завершила работу первая в ПФО молодежная научная школа для музейных специалистов
Красота и здоровье

Кардиолог Баймуканов назвал группы риска по развитию аритмии и инсульта
Красота и здоровье

Врач предупредила о скрытых последствиях некачественного пломбирования зубов
ДФО

Владивосток ввел комендантский час для электросамокатов в центре города
Культура и шоу-бизнес

Найдены неизданные записи Владимира Высоцкого — песни восстановили с помощью ИИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru