Когда спорт превращается в стресс: как понять, что тренер вам вредит

Правильно выбранный наставник помогает достичь результатов и сохранять мотивацию. Но бывают ситуации, когда тренера лучше сменить сразу. Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал, в каких случаях это необходимо.

1. Нарушение этики и личных границ

"Если ощущается психологический дискомфорт, нарушаются личные границы, необходимо сообщить об этом руководству клуба и найти себе другого наставника", — подчёркивает эксперт.

Тренировки должны проходить в атмосфере доверия и уважения. Если же присутствует давление или неприятные эмоции, работать с таким человеком нельзя.

2. Совет использовать препараты

Ещё один тревожный сигнал — рекомендации по приёму веществ, которые не связаны с базовым спортивным процессом.

Запрещённые препараты — категорическое "нет".

Спортивные добавки в начале тренировок — тоже повод насторожиться.

"Если тренер убеждает вас в необходимости препаратов и говорит, что без них невозможно добиться результата, он явно непрофессионал", — предупреждает Карпов.

3. Сомнения в компетентности

Тренировки должны приносить радость, а не внутреннее напряжение. Если появляется сомнение в профессионализме наставника — лучше отказаться от его услуг и найти специалиста, который будет вдохновлять и мотивировать.

Итог

Менять тренера нужно сразу, если нарушаются ваши границы, навязываются препараты или отсутствует доверие к его профессионализму. Настоящий наставник помогает достигать целей безопасно и с удовольствием.